又傳4中國理工學生被海關盤問10小時 最後3人被遣返

自去年11月以來，至少20名持有效簽證的中國學生學者在美國海關被禁止入境和遣返回國。圖為一名中國旅客正在美國海關辦理入境手續。(取材自大華網)

中國官媒英文「中國日報」22日報導，最近又有四名前往美國留學或參加學術會議的中國學生，在美國海關遭執法人員無端盤問、騷擾，最後三人被原機遣返 中國。報導說，四人都有科技背景，其中兩人研究人工智慧。

報導說，美國海關執法人員把四人分別帶到「小黑屋」中盤問多達十小時，並以誘導、脅迫的方式反覆盤問，內容包括個人和家庭訊息，在美國學習和實習的情形，是否中共 黨員，以及是否與中共政府有合作。

報導說，問話的海關人員對學生的政治背景，例如是否中共黨員，以及與電腦有關的科研背景尤其重視。而且海關人員在缺乏事實證據和有效搜索令的情形下，扣押了其中一名學生的電子產品，並把另三人遣返回中國。盤問期間拒絕讓他們與外界任何人聯繫。

據報導，最近幾年在美國海關被留置、盤問甚至遣返的中國學生已有30餘人，多數與電腦相關專業有關。

美駐中大使：99.9%中生 入境沒遇到問題

不過據「美國之音」22日引述美國駐中國大使伯恩斯(R. Nicholas Burns)說，99.9%的中國學生入境美國沒有遇到任何問題。

據統計，目前有近30萬中國留學生在美國的學院和大學學習。據彭博社彙整的數據，自去年11月以來，至少20名持有效簽證 的中國學生學者在美國海關被禁止入境和遣返回國。美國海關和邊境保護局沒有公布相關數據。

詹姆斯敦基金會(Jamestown Foundation)研究員、「中共百年間諜活動」(Chinese Communist Espionage: An Intelligence Primer)共同作者麥修．布拉席爾(Matthew Brazil)說，有關被美國拒絕入境的學生的訊息相當有限，美中兩國似乎也都不願意提供細節來說明有關情況。這當中確實可能出現像中國學者王緝思最近入境美國時被海關攔下，在問話後才被允許入境的系統出錯情況，但大部分情況下美國阻止簽證持有人入境必有其原因。

布拉席爾說，美國海關之所以攔截入境者和問話，通常是因為他們的實際背景與簽證申請上所寫的內容不一致。海關人員比負責管理簽證申請的國務院人員擁有更多的調查權力和經驗。因此，海關可能會發現國務院遺漏的東西，而且一旦發現，他們就有責任採取行動。