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財政部提草案 禁止美國人員投資中國敏感技術

編譯茅毅／綜合報導
財政部提出限制「美國人員」投資中國人工智慧(AI)、半導體、微電子、量子電腦關鍵科技產業的新草案。圖為去年7月在上海舉行的人工智慧大會。(路透)
財政部提出限制「美國人員」投資中國人工智慧(AI)、半導體、微電子、量子電腦關鍵科技產業的新草案。圖為去年7月在上海舉行的人工智慧大會。(路透)

綜合紐約時報、美聯社及路透報導，財政部提出限制「美國人員」投資中國關鍵科技產業的新草案。報導稱，美中貿易緊張正升高，該部這項「法規制定建議通知」(NPRM，或譯擬議規則制定通知)會使雙邊經濟關係更緊繃。這也是提防美國技術協助中國發展精密科技並主導全球市場的更廣泛舉措一環。

美國法律規定，美國人員指美國公民、美國永久居民，還有按美國法律組成的公司或組織。

此一新草案基於總統拜登去年8月發布的行政命令。該令旨在限制中國(包含香港與澳門)等「關注國家」獲得投入先進技術的美國資金，以免用於強化這類國家的軍武作戰、政府情報、定位跟監及網路能力。

該草案將禁止美國某些對中國公司的投資，鎖定從事半導體、微電子、量子電腦和AI系統研發及生產的中企。美國政府將在8月4日前徵詢各界意見，隨後發布最終規則，預計將如期在今年底前實施。

該禁令將廣泛影響與中企做生意的創投與私人資本公司，以及股權投資和債務融資。

投資人可能被強迫撤資 或被刑事起訴

相關新限制要求投資人將其某些種類的交易，以及明顯被禁止從事的若干種類投資告知財政部。該部則有權強迫投資人撤資，若觸法可能移交司法部刑事起訴。

財政部21日聲明說，美國致力促進開放的投資環境，這項新草案將不會改變這點，美方也「並未試圖阻擋所有對中投資」。正如NPRM的內容，這將是(適用)範圍有限、嚴密而且目標明確的國安項目，聚焦替「關注國家」從事涉及若干機敏技術與產品的活動，提供資金和切實益處的一些美國境外投資，而這些技術產品恐對美國國安造成風險。

紐約研究機構榮鼎集團去年發現，自2019年以來，美國對中投資已降至每年平均100億元，低於自2005年至2018年的年平均140億元。

投資 財政部 拜登

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