阿肯色州小鎮雜貨店爆槍案3死10傷 槍手與警交火中彈被捕

多輛警車趕到發生槍擊案的雜貨店。(美聯社)

阿肯色州(Arkansas)福特斯市(Fordyce)一家雜貨店21日上午發生大規模槍擊 事件。該州公共安全廳長哈格爾(Mike Hagar)指出，該起槍擊案共有十餘人中槍，目前至少三人死亡，十人受傷。警方表示，槍手被警方開槍擊中受傷，沒有生命危險，警方已將槍手拘留。

NBC新聞報導，這起致命槍擊案發生在21日上午約11時40分，地點在小岩石(Little Rock)南邊約70哩的小鎮福特斯一家名為「瘋狂屠夫」(Mad Butcher)的雜貨店。

槍擊案發地點的雜貨店窗戶布滿彈孔。(美聯社)

在該店工作的切肉工吉爾(Matt Gill)聽到槍聲及玻璃碎裂聲時，正在商店後面。他說：「他(槍手)衝進來就開始開槍，我們從後門逃了出去。我必須逃出去，家裡還有妻子跟孩子。」

阿肯色州執法人員在槍擊案現場蒐證調查。(美聯社)

雜貨店經理吉爾(Matthew Gill)告訴CNN，那人攜帶一把獵槍進店，最終與警方瘋狂交火。福特斯市議員羅傑斯(Roderick Rogers)說，槍擊過程中，有人躲進店內冷藏室，同時還打電話給他。

槍擊案似乎是從停車場開始的，當時阿米雅‧多爾蒂、阿席雅‧多爾蒂姊妹(Amiya Doherty，Ashiya Doherty)坐在停車場一輛休旅 車的後座，兩人也差點被子彈擊中。阿米雅說，槍手向母親的車子開槍，打中了輪胎，她們附近車子的車窗都被擊中，姊妹倆所在的休旅車只有輪胎中彈。阿米雅說，她當時趕緊把妹妹拉下來，以免被擊中，「就像電影一樣」，還好兩人都沒有受傷。

社交媒體上發布的影片顯示，至少有一人躺在停車場，還有照片顯示，「瘋狂屠夫」雜貨店的窗戶上有許多彈孔。

多輛警車趕到槍擊案地點。(美聯社)

阿州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)對當局的及時反應及處理該宗槍擊案表達讚賞，「我感謝執法人員及急救人員迅速採取英勇行動、拯救生命。」

根據人口普查 局的數據，福特斯市人口只有3396人，家庭收入中位為3萬5116元，不到全美中位數7萬4580元的一半。

根據槍枝暴力檔案組織的數據，今年上半年美國至少已發生234起大規模槍擊事件，每起槍擊事件裡至少有四人中槍。