密西西比州38隻狗追鹿衝落湖 掙扎求生 釣客搶救

釣客船跑了三趟才從水中救出38隻狗。(美聯社)

獵狗有追逐獵物的天性，但有時候也會發生危險。密西西比州 就發生一起38隻獵犬為了追鹿同時衝到湖裡，幸好全被救起。

當時在湖中的釣客發現第一顆狗頭浮出水面時，這38隻狗已在水中筋疲力竭、掙扎求生。

目睹事發經過的釣客吉斯特(Bob Gist)表示，這群獵犬追逐一隻鹿時，先後躍進密西西比州的格瑞那達湖；他心想，牠們完了。

吉斯特說：「鹿可以游過密西西比河，但那些狗無法在水中追到鹿。」

吉斯特和其他人赫然意識到，落水獵犬可能溺斃，除非人類即刻採取救援行動。

來自阿肯色州 瓊斯伯勒(Jonesboro)的保險員吉斯特與朋友卡萊爾(Brad Carlisle)和嚮導奎斯特曼(Jordan Chrestman)一起搭船出動救援。

吉斯特說：「到處都有狗，牠們彷彿原地打轉，不知該往哪游。」

狗主人在岸邊焦急等候之際，這三名大男人開始盡可能從湖面上抓起狗狗。

不過，這艘原本用來釣鱸魚的小船載不下這麼多人與狗，只得來回三趟才將38隻狗全數救起。

吉斯特在救援過程中拍攝的照片顯示，奎斯特曼掌舵，卡萊爾戴著墨鏡站在副駕駛座，咧嘴而笑；船頭至少有十隻獵犬，船身中段還有幾隻狗，這些狗的身上都有噴漆編號。

吉斯特表示，「今天的英雄是喬丹 (奎斯特曼)」，他發現狗深陷險境而開快船，「要不是喬丹，這38隻狗就死定了」。

吉斯特表示，當時狗可能已經落水15分鐘或20分鐘，其中有些狗已經耗盡體力，救援者必須將手伸進水裡，協助狗頭露出水面呼吸，所幸每一隻狗最終都被救起並運回岸上。

吉斯特說，最後一批狗被撈起時，牠們已經在水裡載浮載沉45分鐘到1小時。

負責巡邏格瑞那達湖(Grenada Lake)的陸軍工兵團(U.S. Army Corps of Engineers)自然資源專家古納(Chris Gurner)表示，狗在狩獵期間會「緊追著獵物不放，就像這起案例一樣」，但狗能追到離岸邊那麼遠的情況，實屬罕見。

對於眾人合力救狗，吉斯特說：「幫助別人的機會就在我們眼前，有時候看到什麼，就做點什麼。」