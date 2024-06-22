熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

許多族裔在夏天流汗時體味很重，但東亞裔因為基因突變，流汗時體味卻很少。(美聯社)

這幾天熱浪襲人，社群媒體則是在熱議一件事：為什麼80%到95%的東亞裔 ，幾乎沒有或根本沒有體味？專家解釋道，這一切都歸結於基因突變。

多項研究顯示，80%至95%東亞血統者的ABCCII基因存在功能障礙，ABCCII基因與腋下臭味、也就是體味有關。有這種基因突變的人暴露在高溫下和出汗時，身體不會釋放出其他族裔常有的酸性氣味。

德州皮膚科醫生寇梅爾(Heather Kornmehl)6月初在 Instagram發出一則短片解釋「基因決定了腋窩臭的可能性」，結果影片在網路瘋傳，觀看次數逾400萬次。

另一位東亞裔皮膚科醫生菅井(Daniel Sugai)20日分享的TikTok影片，則是拿東亞裔缺乏去除體味的人生經驗開玩笑說：「問問你的東亞朋友，他們最喜歡哪種除臭劑？」

俄勒岡州皮膚科醫生馬達琳．阮(Madalyn Nguyen)也有東亞血統；她表示，人的體味主要與腋窩和腹股溝區域的頂漿汗腺(apocrine sweat glands)有關。

對於沒有ABCC11基因突變的人來說，這些汗腺中的蛋白質，會協助將脂肪化合物或脂質從細胞運送到汗水中；皮膚上的細菌則會分解油膩濃稠汗水中的脂質，從而產生體味。但對於那些有基因突變的人來說，這種蛋白質就不會以這種方式發揮作用。

阮醫生說：「那個傳送器不起作用，我們就沒有同樣的脂質進入耳垢和汗液；聞起來就不那麼刺鼻，味道也傳不遠。所以我們可以走得久一點，也不需要掩蓋自己的體味。」

根據2010年發表在「皮膚病學研究期刊」(Journal of Investigative Dermatology)的研究，絕大多數東亞人都有這種基因突變，歐洲和非洲族群中只有3%存在這種突變。東亞人中，韓裔 突變率最高，華人、越南 裔也很常見。