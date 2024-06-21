我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只擾台 中國萬噸級驅逐艦遭目擊現身菲律賓海岸

NBA／瑞迪克獲4年約成湖人主帥 被視為球隊文化建立者

德州女遇性侵 亞裔跆拳道家庭1家五口齊上陣勇救

編譯尤寶琪／綜合報導
見義勇為的德州家族跆拳道「龍仁道場」(Yong-In dojo)的西蒙．安教練一家。(取材自X平台)
見義勇為的德州家族跆拳道「龍仁道場」(Yong-In dojo)的西蒙．安教練一家。(取材自X平台)

鄰近商家傳來的一聲有如恐怖片中的女子尖叫聲，讓跆拳道亞裔教練西蒙．安(Simon An)決定使出他訓練多年的武術功夫出手相助。

18日下午4時左右，經營家族跆拳道「龍仁道場」(Yong-In dojo)的安教練剛開門準備傍晚上課時，鄰近一家商店傳出尖叫聲，驚動了安教練和他的父母與姊姊和弟弟。

安教練一家五口都是跆拳道黑帶四段，在德州休士頓(Houston)郊區的凱蒂(Katy)經營一家跆拳道館；安教練表示，他們一家人一開始並沒有理會這尖叫聲，以為是員工在休息室裡玩鬧的聲音，但後來又傳來一聲刺耳的尖叫聲，讓他們決定採取行動。

他們跑到商店，打開一扇緊閉著的門；安教練說，他們發現一名男子壓在一名年輕女子身上，且手放在很不適當的地方，而該女子則試圖用力推開這名男子。

安的父親洪伸手抓住襲擊者的衣衫將他拉開，然後將他壓制在地上；安的姊姊漢娜則拉住受害女子並將她帶離房間，安教練和他的兄弟則幫助制伏襲擊者。

學習跆拳道16年的安教練說：「這件事發生得太突然了；我們從頭到尾都只是在自衛，襲擊者又抓又咬地企圖設法逃跑。」

安教練指出，他的父親是一位跆拳道高手，將襲擊者制伏在地長達十分鐘，直到執法人員抵達現場。

安說：「我爸很強壯，他預期我們會幫他；他很信任我們。」

哈里斯郡(Harris County)警局將拯救這名年輕女子免受性侵，歸功於安教練和他的家人。警長岡薩雷斯(Ed Gonzalez)在社媒X平台的貼文中寫道：「透過他們的訓練和紀律，成功阻止了一場襲擊並控制住此人。」

根據哈里斯郡警局消息，襲擊者目前被指控企圖性侵和非法拘留等罪名。

警長寫道：「感謝龍仁道場，為保護他人採取了迅速的行動。」

跆拳道 亞裔 德州

上一則

達登餐飲執行長：速食價格大漲 顧客流向休閒連鎖餐廳

下一則

愛國者飛彈優先送烏克蘭 白宮：不影響供貨給台灣、以色列

延伸閱讀

聽到尖叫聲 德州跆拳道家族出手救下險遭性侵女子

聽到尖叫聲 德州跆拳道家族出手救下險遭性侵女子
兒熱死車內曾被控謀殺 喬州男獲釋出獄

兒熱死車內曾被控謀殺 喬州男獲釋出獄
兒熱死車內曾被控謀殺判無期 喬州男父親節獲釋出獄

兒熱死車內曾被控謀殺判無期 喬州男父親節獲釋出獄
六月節是國訂假日 民間人士、團體號召加州應放有薪假

六月節是國訂假日 民間人士、團體號召加州應放有薪假

熱門新聞

拜登總統（中），日前在洛杉磯舉行募款大會，在台上疑似「呆住」，前總統歐巴馬（右）把他帶下舞台。(取材自X/@chrissgardner影片截圖)

影／拜登募款大會又「呆在台上」 歐巴馬神救援

2024-06-16 21:20
知情人士透露，中國國家主席習近平(中)去年4月曾向赴中國訪問的歐盟執委會主席范德賴恩(右)表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當。圖為范德賴恩與歐盟理事會主席米歇爾(左)去年12月7日訪問北京時，會晤習近平。(美聯社)

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

2024-06-16 10:40
新入籍的公民握著國旗與護照。(美聯社)

報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍

2024-06-13 16:55
社安金與俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)信託基金大約十年便將用罄，民眾領取福利面臨縮水。(美聯社)

資金問題若不解決 2033年起社安金支票每月恐減325元

2024-06-14 11:00
美國士兵在聯合軍事演習後，在菲律賓北部的海軍基地上陸。(美聯社)

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

2024-06-13 11:25
拜登近期被拍到連連放空失神，健康狀況堪憂。(路透)

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

2024-06-14 22:30

超人氣

更多 >
托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因
台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空
收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外

收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外
那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好
35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋