德州女遇性侵 亞裔跆拳道家庭1家五口齊上陣勇救

見義勇為的德州家族跆拳道「龍仁道場」(Yong-In dojo)的西蒙．安教練一家。(取材自X平台)

鄰近商家傳來的一聲有如恐怖片中的女子尖叫聲，讓跆拳道亞裔 教練西蒙．安(Simon An)決定使出他訓練多年的武術功夫出手相助。

18日下午4時左右，經營家族跆拳道「龍仁道場」(Yong-In dojo)的安教練剛開門準備傍晚上課時，鄰近一家商店傳出尖叫聲，驚動了安教練和他的父母與姊姊和弟弟。

安教練一家五口都是跆拳道黑帶四段，在德州 休士頓(Houston)郊區的凱蒂(Katy)經營一家跆拳道館；安教練表示，他們一家人一開始並沒有理會這尖叫聲，以為是員工在休息室裡玩鬧的聲音，但後來又傳來一聲刺耳的尖叫聲，讓他們決定採取行動。

他們跑到商店，打開一扇緊閉著的門；安教練說，他們發現一名男子壓在一名年輕女子身上，且手放在很不適當的地方，而該女子則試圖用力推開這名男子。

安的父親洪伸手抓住襲擊者的衣衫將他拉開，然後將他壓制在地上；安的姊姊漢娜則拉住受害女子並將她帶離房間，安教練和他的兄弟則幫助制伏襲擊者。

學習跆拳道16年的安教練說：「這件事發生得太突然了；我們從頭到尾都只是在自衛，襲擊者又抓又咬地企圖設法逃跑。」

安教練指出，他的父親是一位跆拳道高手，將襲擊者制伏在地長達十分鐘，直到執法人員抵達現場。

安說：「我爸很強壯，他預期我們會幫他；他很信任我們。」

哈里斯郡(Harris County)警局將拯救這名年輕女子免受性侵，歸功於安教練和他的家人。警長岡薩雷斯(Ed Gonzalez)在社媒X平台的貼文中寫道：「透過他們的訓練和紀律，成功阻止了一場襲擊並控制住此人。」

根據哈里斯郡警局消息，襲擊者目前被指控企圖性侵和非法拘留等罪名。

警長寫道：「感謝龍仁道場，為保護他人採取了迅速的行動。」