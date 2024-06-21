麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進

速食集團麥當勞宣布將於6月25日起推出「5元超值套餐」吸客，結果掀起速食連鎖店降價戰，競爭對手紛紛推出優惠。(路透)

嚴重通貨膨脹 下，民眾消費力大減，速食一向標榜花少錢能吃飽，但現在已變成奢侈品，速食集團麥當勞 6月25日起推出「5元超值套餐」吸客，結果掀起速食連鎖店降價戰，競爭對手包括漢堡王 (Burger King)、溫蒂(Wendy's)等紛紛推出優惠。

麥當勞低價套餐預計只推出一個月，面對競爭對手的跟進，能否讓顧客回流還有待觀察。但麥當勞美國公司總裁埃林格(Joe Erlinger)聲言，一定會贏得這場價格戰。

在麥當勞上月底宣布推出五元特價套餐後，漢堡王即卡位，搶在它之前推出同樣五元套餐，溫蒂則推出三元的優惠早餐。就連星巴克(Starbucks)也加入戰局，供應六元的早餐三明治咖啡套餐。

麥當勞的五元套餐包括麥克雙牛堡(McDouble)或麥香雞(McChicken)、小薯條、塊麥克雞塊及一小杯飲品。埃林格聲稱，作為美國銷售額最大的連鎖速食集團，市值1300億元的公司規模，將會比較小的競爭對手更具優勢，對加盟商的利潤 也不會有大影響。

不過大部分特許經營商並不同意，指出這個優惠雖能吸引顧客上門，卻會影響利潤較高套餐的銷售，例如九元的大麥克(Big Mac)套餐。

美國經濟仍然蓬勃，失業率 相對較低，但實際可支配收入卻沒有增長，大多數人已花掉在疫情期間的儲蓄，債務開始累積，減少外出用餐。對許多人來說，連光顧速食店也變得愈來愈奢侈。

麥當勞的競爭對手其實很早就推出超值優惠，例如Arby's在1月推出6元套餐，White Castle在4月推出了5元的培根套餐。

埃林格承認，占95%門市的特許經營商拒絕推出促銷活動，所以當時採取觀望態度，但隨著消費者愈來愈關注自己的錢包，加上可口可樂公司的支持，於是決定今次優惠行動，強調會在價格方面保持競爭力。