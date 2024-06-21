我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在復旦畢典打院長的台生 「品德不合格」不能念北大研究所了

藉租屋歧視 華人房東挨告 保險經紀提醒：勿輕易拒絕有心人士提問

麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進

編譯盧炯燊／綜合報導
速食集團麥當勞宣布將於6月25日起推出「5元超值套餐」吸客，結果掀起速食連鎖店降價戰，競爭對手紛紛推出優惠。(路透)
速食集團麥當勞宣布將於6月25日起推出「5元超值套餐」吸客，結果掀起速食連鎖店降價戰，競爭對手紛紛推出優惠。(路透)

嚴重通貨膨脹下，民眾消費力大減，速食一向標榜花少錢能吃飽，但現在已變成奢侈品，速食集團麥當勞6月25日起推出「5元超值套餐」吸客，結果掀起速食連鎖店降價戰，競爭對手包括漢堡王(Burger King)、溫蒂(Wendy's)等紛紛推出優惠。

麥當勞低價套餐預計只推出一個月，面對競爭對手的跟進，能否讓顧客回流還有待觀察。但麥當勞美國公司總裁埃林格(Joe Erlinger)聲言，一定會贏得這場價格戰。

在麥當勞上月底宣布推出五元特價套餐後，漢堡王即卡位，搶在它之前推出同樣五元套餐，溫蒂則推出三元的優惠早餐。就連星巴克(Starbucks)也加入戰局，供應六元的早餐三明治咖啡套餐。

麥當勞的五元套餐包括麥克雙牛堡(McDouble)或麥香雞(McChicken)、小薯條、塊麥克雞塊及一小杯飲品。埃林格聲稱，作為美國銷售額最大的連鎖速食集團，市值1300億元的公司規模，將會比較小的競爭對手更具優勢，對加盟商的利潤也不會有大影響。

不過大部分特許經營商並不同意，指出這個優惠雖能吸引顧客上門，卻會影響利潤較高套餐的銷售，例如九元的大麥克(Big Mac)套餐。

美國經濟仍然蓬勃，失業率相對較低，但實際可支配收入卻沒有增長，大多數人已花掉在疫情期間的儲蓄，債務開始累積，減少外出用餐。對許多人來說，連光顧速食店也變得愈來愈奢侈。

麥當勞的競爭對手其實很早就推出超值優惠，例如Arby's在1月推出6元套餐，White Castle在4月推出了5元的培根套餐。

埃林格承認，占95%門市的特許經營商拒絕推出促銷活動，所以當時採取觀望態度，但隨著消費者愈來愈關注自己的錢包，加上可口可樂公司的支持，於是決定今次優惠行動，強調會在價格方面保持競爭力。

漢堡王母公司Restaurant Brands International Inc.董事長杜耶爾(Patrick Doyle)則說，已準備好與餐飲業的重量級企業競爭。

麥當勞的五元套餐包括麥克雙牛堡或麥香雞、小薯條、塊麥克雞塊及一小杯飲品。圖為亞特...
麥當勞的五元套餐包括麥克雙牛堡或麥香雞、小薯條、塊麥克雞塊及一小杯飲品。圖為亞特蘭大一家麥當勞店出售的餐點。(美聯社)

麥當勞 漢堡王 利潤

上一則

拜川辯論／拜登扔贏硬幣選站右邊 川普選最後作結

下一則

奧克蘭亞裔市長盛桃家突遭FBI搜查 廢品公司華裔東主父子宅也被搜

延伸閱讀

得來速AI點餐點到「培根冰淇淋」？ 麥當勞受不了喊卡

得來速AI點餐點到「培根冰淇淋」？ 麥當勞受不了喊卡
財報背後的現實 消費者仍下不了手

財報背後的現實 消費者仍下不了手
5/28全國漢堡日 速食店搶推好康

5/28全國漢堡日 速食店搶推好康
力拚麥當勞 溫蒂推出3元早餐

力拚麥當勞 溫蒂推出3元早餐

熱門新聞

拜登總統（中），日前在洛杉磯舉行募款大會，在台上疑似「呆住」，前總統歐巴馬（右）把他帶下舞台。(取材自X/@chrissgardner影片截圖)

影／拜登募款大會又「呆在台上」 歐巴馬神救援

2024-06-16 21:20
知情人士透露，中國國家主席習近平(中)去年4月曾向赴中國訪問的歐盟執委會主席范德賴恩(右)表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當。圖為范德賴恩與歐盟理事會主席米歇爾(左)去年12月7日訪問北京時，會晤習近平。(美聯社)

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

2024-06-16 10:40
新入籍的公民握著國旗與護照。(美聯社)

報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍

2024-06-13 16:55
社安金與俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)信託基金大約十年便將用罄，民眾領取福利面臨縮水。(美聯社)

資金問題若不解決 2033年起社安金支票每月恐減325元

2024-06-14 11:00
美國士兵在聯合軍事演習後，在菲律賓北部的海軍基地上陸。(美聯社)

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

2024-06-13 11:25
拜登近期被拍到連連放空失神，健康狀況堪憂。(路透)

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

2024-06-14 22:30

超人氣

更多 >
托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因
台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空
收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外

收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外
那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好
35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋