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冰淇淋加培根… AI點餐老鬧笑話 麥當勞得來速測試喊卡

編譯中心／綜合20日電
連鎖速食業者麥當勞旗下得來速餐廳的人工智慧(AI)點餐科技老出錯，有顧客領餐時拿到加了培根的冰淇淋，有的顧客的雞塊則得花數百元。(美聯社)
連鎖速食業者麥當勞旗下得來速餐廳的人工智慧(AI)點餐科技老出錯，有顧客領餐時拿到加了培根的冰淇淋，有的顧客的雞塊則得花數百元。(美聯社)

連鎖速食業者麥當勞(McDonald's)正著手拆除旗下得來速餐廳的人工智慧(AI)點餐科技，由於這套系統頻出包，不少消費者在網路分享讓人啼笑皆非的點餐遭遇。

英國廣播公司新聞網(BBC News)報導，麥當勞2019年宣布測試這套由國際商業機器公司(IBM)研發、運用聲控軟體來處理訂單的系統。

然而測試證明這套系統並不是太可靠，不時有網友上傳他們在機器錯讀指令之後收到的離譜餐點，包括加了培根的冰淇淋和價值數百元的雞塊。

麥當勞告訴加盟店說，將會在7月底之前拆除美國境內100多家餐廳的AI自動點餐系統。

然而，麥當勞發布聲明補充說，公司有信心，AI技術仍將會是「旗下餐廳未來的一部分」。

聲明說：「我們將持續評估長期、可擴張的解決方案，協助我們在年底前針對未來語音點餐解決方案做出萬全的決定。」

其實，這套科技從推出就引發爭議，不過最初的顧慮是與機器搶人類飯碗有關。

然而測試結果證明，在餐飲業，取代真人員工或許不如民眾最初憂心的那麼容易。

至於AI點餐出包史，網路則是一筆筆寫得清清楚楚。

其中一則在社群平台TikTok有著3萬點閱率的影片顯示，一名年輕女子一次又一次告訴點餐系統要購買焦糖冰淇淋，但螢幕訂單卻出現一筆又一筆的「奶油」，讓她又好氣又好笑。

另一個有36萬點閱率的影片中，有民眾宣稱她的訂單與別人的訂單搞混，導致帳上多了九杯茶。

其他相關影片顯示，有人的餐點多了數百元的雞塊；「紐約郵報」(New York Post)也報導說，還有人的冰淇淋莫名其妙多了培根。

麥當勞結束自動點餐系統測試，並不意味著AI重塑職場的顧慮就此告一段落。IBM表示，未來會繼續和麥當勞合作。

美聯社報導，近年來，不少速食連鎖業者開始探索在整個營運過程中執行AI，藉此加快速度、削減成本。

麥當勞 AI IBM

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