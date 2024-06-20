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全球富豪 逃離中國、英國、印度 主要遷往美國、新加坡等地

編譯簡國帆／綜合報導
地緣政治風險等因素引發全球富豪的遷徙潮，中國富豪熱中投資移民美國，圖為中國的一場移民諮詢會。(新華社)
地緣政治風險等因素引發全球富豪的遷徙潮，中國富豪熱中投資移民美國，圖為中國的一場移民諮詢會。(新華社)

最新報告預測，在地緣政治風險等因素影響下，今年將出現創紀錄的全球富豪遷移潮，總計12萬8000名「百萬富豪」，將成群「逃離」中國、英國及印度等國，台灣今年預估也將淨流失400名身家百萬美元富豪，為全球第八多，而這些富人主要遷往阿拉伯聯合大公國、美國及新加坡等地。

跨國投資顧問機構恒理(Henley & Partners)18日發布「私人財富移民報告」，中國今年預估將淨流失1萬5200名百萬美元富豪，為全球最多，且流失速度比去年的1萬3800人加快，英國淨流失的富豪人數預估將比去年增加一倍多，達9500人，為歷來最多。

這份報告運用財富情報業者New World Wealth數據，預測各地擁有一百萬美元以上流動可投資財富的「百萬美元富豪」淨流出與淨流入人數。

恒理私人客戶事業群主管佛列克表示，今年將是全球財富遷移的分水嶺時刻，「前所未見的12萬8000名百萬美元富豪今年預料都將移居他鄉，超越去年的12萬人紀錄」，「隨著世界陷入地緣政治緊張、經濟不確定性及社會動盪的完美風暴，用腳投票的百萬美元富豪人數創下紀錄」。

至於這些富豪落腳處，第一是阿拉伯聯合大公國，今年預料將吸引破紀錄的6700名百萬美元富豪淨流入，為連續第三年稱冠全球，美國預估將吸引3800名富豪流入，為第二多，第三多為新加坡3500人，第四為加拿大3200人，日本也將吸引400名富豪移入。

倫敦獨立智庫政府研究所執行長懷特說，富豪出走原因不一，中國和印度是因龐大經濟體已創造許多富豪，印度、巴西、越南等國富豪則是追求更佳的生活風格、更安全更乾淨環境，其他地方則是面臨地區威脅或美國安全立場不確定性，如台灣和南韓。

根據報告，台灣的百萬美元富豪人數從2013至2023年增加42%，達到6萬2600人，擁有至少1億美元流動可投資財富的富豪去年為135人，財富十億美元以上者有23人。

佛列克指出，從許多面向來看，這波富豪的大遷移潮是一種領先指標，宣示全球版圖與財富板塊將出現重大轉變，對各國的未來有深遠影響。富豪遷移也常帶動相應的資金遷移，受惠地區所獲益處龐大且廣泛，不只有利稅收，也有助當地經濟與就業。

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