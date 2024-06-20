礙著你了？景觀被擋 緬因富豪毒死鄰居樹木 毒藥滲進公園海灘

聖路易基金會前執行長邦德(Amelia Bond)在緬因州卡姆鎮半山腰的避暑別墅，與麗莎·戈爾曼的房屋比鄰。(美聯社)

緬因州 居民約5000人的卡姆登(Camden)海濱社區，最近傳出一樁令群情激憤的「下毒」事件。「下毒者」是一對來自密蘇里州 的有錢夫婦，「被毒死的」是擋到他們半山腰避暑別墅百萬海景視野的樹木；憤怒揭發此案的偵探型人物，是住在他們房子前方、擁有這些樹的另一位有錢的鄰居。

美聯社報導，下毒害死樹木的那對夫婦已為他們三年前濫用除草劑毒死樹木的違規行為，付出超過170萬元罰款及和解金。但是，用於毒害樹木的除草劑，似已滲入附近公園和鎮上唯一的公共海灘。州檢察長正在調查中。

因下毒事件而成為眾矢之的的人，是聖路易基金會(St. Louis Foundation)前執行長邦德(Amelia Bond) ，該基金會負責管理逾5億元慈善基金。她在2021年從密蘇里州帶來會污染土壤且不會分解的除草劑「特布噻隆」(Tebuthiuron)，並在前方鄰居住家的橡樹附近使用了它。

邦德的鄰居是戶外用品知名品牌L.L. Bean已故總裁萊昂．戈爾曼(Leon Gorman)的遺孀麗莎·戈爾曼(Lisa Gorman) 。戈爾曼的律師在文件中寫道，當戈爾曼的樹和其他植被開始死亡時，邦德在2022年6月告訴戈爾曼，這些樹看起來不太好，提議雙方共同分攤砍樹費用。但戈爾曼隨即對樹木測試，很快發現是被邦德下毒的真相，進而聘請律師求償。

緬因州特別委員會主席赫德斯特羅姆(Tom Hedstrom)表示，居民得知此事都很憤怒，他也對毒樹行為感到震驚；「財富和權力並不總是與智力、教育和道德齊頭並進，」赫德斯特羅姆說：「這種行為既粗暴又令人憎惡。」

邦德夫婦已在協議中承認此事並付出代價。文件顯示，他們因違規不當使用未經緬因州農藥管制委員會授權使用的除草劑，罰款4500元；因違反卡姆登鎮規定，罰款18萬元；另外付了3萬元用於額外環境測試。卡姆登鎮規劃發展總監馬丁(Jeremy Martin)備忘錄顯示，他們另向戈爾曼支付逾150萬元法律和解金。