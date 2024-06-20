我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平誓言整軍反貪 更多高級將領 恐將落馬

南加夫妻捨棄「擁房美國夢」 只租不買輕鬆多了

六月節祖母 重新擁有85年前被種族主義暴徒趕走住家

記者胡玉立／綜合報導
97歲的奧波．李(中)因多年來號召民眾共同推動「六月節」成為全國性節日，獲得「六月節祖母」(Grandmother of Juneteenth)美譽。(美聯社)
97歲的奧波．李(中)因多年來號召民眾共同推動「六月節」成為全國性節日，獲得「六月節祖母」(Grandmother of Juneteenth)美譽。(美聯社)

19日是全美慶祝「六月節」(Juneteenth)的日子，許多人在這天紀念美國最後一批奴隸在1865年6月19日獲得自由。但今年的六月節格外特別，因為，現年97歲、以推動「六月節」而聞名的德州居民「六月節祖母」奧波．李(Opal Lee) ，回到85年前她與家人被種族主義暴徒趕出家門的同一塊土地；她的新家就在那裡落成了。

李的新家建在福和市(Fort Worth)綠樹成蔭的街角地段。1939年6月19日，她12歲時，一群暴徒不滿她的非裔家庭遷到那裡，約有500人聚集在她父母剛買的房子外，打破窗戶，將家具拖到街上砸爛。她父母先是把她和她兄弟姐妹送到幾個街區外的朋友家，最終黯然離開。

85年後的6月14日，李領到新家鑰匙。她坐在家前門廊搖椅上說：「我高興得手足無措。」對她來說，重新「回家」，意義重大。

事實上，這棟房子是由好幾個地區團體聯合起來為李免費建造裝修完成，不到三個月就完工了。

李回憶說，她父母從未談論過85年前那天發生的事；他們就只是繼續工作，好再買一棟房。她自己則在近年開始考慮嘗試拿回這塊地；在得知德州非營利組織Trinity Habitat for Humanity買下了這塊土地後，她打電話給執行長也是她的老友耶格(Gage Yager)。

耶格表示，幾年前李打電話來詢問可否讓她購買這塊地，他才得知1939年發生在她家人身上的故事。這塊地後來以十元賣給了李。

李擔任教師和學區輔導員幾十年，孜孜不倦地參與家鄉福和市的工作，包括建立大型社區花園。近年她號召民眾共同推動「六月節」成為全國性節日，獲得「六月節祖母」(Grandmother of Juneteenth)美譽。

14日新家落成儀式上，Trinity Habitat for Humanity董事長薩維奇(Myra Savage) 告訴李：「感謝您成為您家代表的鮮活榜樣，亦即社區、重建、希望和光明。」

李說，她非常期盼搬到新家，打算舉辦新家開放日活動，這樣就可以見到新鄰居；她還說：「我們可以一起努力，讓這裡成為全世界最好的城市、最好的州、最好的國家。」

德州 種族主義 學區

上一則

習近平希望誰當選？美情報機構：中國不偏好川普或拜登任一人

下一則

礙著你了？景觀被擋 緬因富豪毒死鄰居樹木 毒藥滲進公園海灘

延伸閱讀

夫妻搭機遇前座女童不停噴口水 丈夫反應引發網友論戰

夫妻搭機遇前座女童不停噴口水 丈夫反應引發網友論戰
房貸平均僅1800元 全美最安全、最能負擔城市在這裡

房貸平均僅1800元 全美最安全、最能負擔城市在這裡
學中文的苦惱

學中文的苦惱
韓媒：三星擬將德州晶圓廠由4奈米轉為2奈米 和台積搶訂單

韓媒：三星擬將德州晶圓廠由4奈米轉為2奈米 和台積搶訂單

熱門新聞

拜登總統（中），日前在洛杉磯舉行募款大會，在台上疑似「呆住」，前總統歐巴馬（右）把他帶下舞台。(取材自X/@chrissgardner影片截圖)

影／拜登募款大會又「呆在台上」 歐巴馬神救援

2024-06-16 21:20
知情人士透露，中國國家主席習近平(中)去年4月曾向赴中國訪問的歐盟執委會主席范德賴恩(右)表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當。圖為范德賴恩與歐盟理事會主席米歇爾(左)去年12月7日訪問北京時，會晤習近平。(美聯社)

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

2024-06-16 10:40
您是否也在困惑：給小費的場合為何越來越多？(Pexels)

快看世界／小費文化越來越難懂 專家：這5種情況免給

2024-06-12 14:39
新入籍的公民握著國旗與護照。(美聯社)

報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍

2024-06-13 16:55
美國士兵在聯合軍事演習後，在菲律賓北部的海軍基地上陸。(美聯社)

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

2024-06-13 11:25
社安金與俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)信託基金大約十年便將用罄，民眾領取福利面臨縮水。(美聯社)

資金問題若不解決 2033年起社安金支票每月恐減325元

2024-06-14 11:00

超人氣

更多 >
中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3
陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？

陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？
想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大

想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大
轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢

轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢
為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒

為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒