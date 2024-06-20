六月節祖母 重新擁有85年前被種族主義暴徒趕走住家

97歲的奧波．李(中)因多年來號召民眾共同推動「六月節」成為全國性節日，獲得「六月節祖母」(Grandmother of Juneteenth)美譽。(美聯社)

19日是全美慶祝「六月節」(Juneteenth)的日子，許多人在這天紀念美國最後一批奴隸在1865年6月19日獲得自由。但今年的六月節格外特別，因為，現年97歲、以推動「六月節」而聞名的德州 居民「六月節祖母」奧波．李(Opal Lee) ，回到85年前她與家人被種族主義 暴徒趕出家門的同一塊土地；她的新家就在那裡落成了。

李的新家建在福和市(Fort Worth)綠樹成蔭的街角地段。1939年6月19日，她12歲時，一群暴徒不滿她的非裔家庭遷到那裡，約有500人聚集在她父母剛買的房子外，打破窗戶，將家具拖到街上砸爛。她父母先是把她和她兄弟姐妹送到幾個街區外的朋友家，最終黯然離開。

85年後的6月14日，李領到新家鑰匙。她坐在家前門廊搖椅上說：「我高興得手足無措。」對她來說，重新「回家」，意義重大。

事實上，這棟房子是由好幾個地區團體聯合起來為李免費建造裝修完成，不到三個月就完工了。

李回憶說，她父母從未談論過85年前那天發生的事；他們就只是繼續工作，好再買一棟房。她自己則在近年開始考慮嘗試拿回這塊地；在得知德州非營利組織Trinity Habitat for Humanity買下了這塊土地後，她打電話給執行長也是她的老友耶格(Gage Yager)。

耶格表示，幾年前李打電話來詢問可否讓她購買這塊地，他才得知1939年發生在她家人身上的故事。這塊地後來以十元賣給了李。

李擔任教師和學區 輔導員幾十年，孜孜不倦地參與家鄉福和市的工作，包括建立大型社區花園。近年她號召民眾共同推動「六月節」成為全國性節日，獲得「六月節祖母」(Grandmother of Juneteenth)美譽。

14日新家落成儀式上，Trinity Habitat for Humanity董事長薩維奇(Myra Savage) 告訴李：「感謝您成為您家代表的鮮活榜樣，亦即社區、重建、希望和光明。」

李說，她非常期盼搬到新家，打算舉辦新家開放日活動，這樣就可以見到新鄰居；她還說：「我們可以一起努力，讓這裡成為全世界最好的城市、最好的州、最好的國家。」