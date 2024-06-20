麥加125.2℉ 至少550名朝聖者熱死

麥加朝聖自6月14日開始，據信連日來至少有550人在前往麥加朝聖的過程中因暑熱相關疾病死亡。(路透)

兩名阿拉伯外交官稱，近日至少550人在前往麥加朝聖的過程中死亡，其中323人為埃及人，大多數人因暑熱相關疾病而喪命。

過去30年，人群踩踏事故、帳篷失火等其他事故已導致數百人在前往沙烏地阿拉伯 朝聖期間死亡。麥加朝聖於6月14日開始。

沙烏地阿拉伯國家電視台報導，麥加大清真寺陰涼處的氣溫上升至攝氏51.8度(華氏125.2度)。

旅遊與醫學期刊(Journal of Travel and Medicine) 2024年的一項研究發現，全球氣溫上升可能超過應對高溫 的策略；地球物理研究通訊 (Geophysical Research Letters)期刊2019年的一項研究指出，由於氣候變遷導致沙烏地阿拉伯氣溫上升，前往麥加的朝聖者將面臨「極端危險」。

突尼西亞非洲通訊社(Tunis Afrique Presse)18日報導，35名突尼西亞公民在朝聖期間死亡。

根據家屬在社群媒體上透露的消息，其中的許多死亡案例是極端高溫所導致，一些家屬持續在沙烏地阿拉伯的醫院尋找失蹤親屬。

約旦外交部表示，18日已經為約旦朝聖者核發41份埋葬許可；此前約旦外交部曾表示，至少有六名約旦公民在朝聖期間死於中暑。

伊朗 國家新聞媒體IRINN於18日報導，已經有11名伊朗人在朝聖期間死亡，24人被送往醫院治療。

塞內加爾通訊社 17日報導，三名塞內加爾(Senegal)公民在朝聖期間死亡。

印尼衛生部18日的數據顯示，144名印尼公民在朝聖期間死亡；數據未具體說明是否有人死於中暑。

一名埃及朝聖者16日告訴路透(Reuters)：「朝聖是一項艱鉅的任務，即使是在炎熱且擁擠的情況下，也必須努力達成並進行儀式。」

朝聖者用雨傘保護自己免受太陽照射，沙烏地阿拉伯當局警告，在上午11時至下午3時這一最炎熱的時段，應該持續攝入足夠水分，並避免在戶外。