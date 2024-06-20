麥加125.2℉ 至少550名朝聖者熱死
兩名阿拉伯外交官稱，近日至少550人在前往麥加朝聖的過程中死亡，其中323人為埃及人，大多數人因暑熱相關疾病而喪命。
過去30年，人群踩踏事故、帳篷失火等其他事故已導致數百人在前往沙烏地阿拉伯朝聖期間死亡。麥加朝聖於6月14日開始。
沙烏地阿拉伯國家電視台報導，麥加大清真寺陰涼處的氣溫上升至攝氏51.8度(華氏125.2度)。
旅遊與醫學期刊(Journal of Travel and Medicine) 2024年的一項研究發現，全球氣溫上升可能超過應對高溫的策略；地球物理研究通訊 (Geophysical Research Letters)期刊2019年的一項研究指出，由於氣候變遷導致沙烏地阿拉伯氣溫上升，前往麥加的朝聖者將面臨「極端危險」。
突尼西亞非洲通訊社(Tunis Afrique Presse)18日報導，35名突尼西亞公民在朝聖期間死亡。
根據家屬在社群媒體上透露的消息，其中的許多死亡案例是極端高溫所導致，一些家屬持續在沙烏地阿拉伯的醫院尋找失蹤親屬。
約旦外交部表示，18日已經為約旦朝聖者核發41份埋葬許可；此前約旦外交部曾表示，至少有六名約旦公民在朝聖期間死於中暑。
伊朗國家新聞媒體IRINN於18日報導，已經有11名伊朗人在朝聖期間死亡，24人被送往醫院治療。
塞內加爾通訊社 17日報導，三名塞內加爾(Senegal)公民在朝聖期間死亡。
印尼衛生部18日的數據顯示，144名印尼公民在朝聖期間死亡；數據未具體說明是否有人死於中暑。
一名埃及朝聖者16日告訴路透(Reuters)：「朝聖是一項艱鉅的任務，即使是在炎熱且擁擠的情況下，也必須努力達成並進行儀式。」
朝聖者用雨傘保護自己免受太陽照射，沙烏地阿拉伯當局警告，在上午11時至下午3時這一最炎熱的時段，應該持續攝入足夠水分，並避免在戶外。
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