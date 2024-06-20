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擴大核電生產力 參院繼眾院後通過法案 待拜登總統簽字生效

編譯潘勛／綜合報導
聯邦參、眾兩院均通過法案，加速部署核能發電生產力，加快頒發核電許可、創設新的誘因供發展先進核反應爐科技，法案將送給拜登總統簽字成為法律。圖為明尼蘇達州的一座核能發電廠。(路透)
聯邦參、眾兩院均通過法案，加速部署核能發電生產力，加快頒發核電許可、創設新的誘因供發展先進核反應爐科技，法案將送給拜登總統簽字成為法律。圖為明尼蘇達州的一座核能發電廠。(路透)

聯邦參院18日以88票對2票壓倒性支持，通過法案，加速部署核能發電生產力，例如加快頒發核電許可、創設新的誘因供發展先進核反應爐科技。本法案的眾院版本業已過關，法案將送給拜登總統簽字後，就將成為法律。

路透(Reuters)19日報導，擴大核電電力獲得兩黨廣泛支持；民主黨認為，核電對無碳發電十分重要，得以對抗氣候變遷，共和黨認為核電可確保電力供應、創造就業機會。

民主黨籍聯邦參議員、參院「環境與公共事務委員會」(Environment and Public Works Committee)主席卡波(Thomas Carper)表示，法案之通過對國家氣候、能源安全是一大勝利，參院兩黨壓倒性支持「先進法」(ADVANCE Act)法案。

委員會成員、共和黨聯邦參議員卡皮托(Shelley Moore Capito)表示，因為國會體認到核能對美國未來有多重要，攜手合作通過法案，目前已把該法案送到總統書桌。

法案其他內容有：各公司想取得先進核反應爐科技的執照，應削減其監管成本；創設獎勵金，供部署下一代發電反應爐，以及加快頒照，在某些地點設置核電廠。

本法案可望造福一些公司，例如比爾‧蓋茲(Bill Gates)出資的「泰拉電力」(TerraPower)，該公司想在懷俄明州一處老舊燃煤電廠，斥資40億元建造鈉元素反應爐，但要取得關鍵許可證卻很吃力。

反核團體如「憂思科學家聯盟」(Union of Concerned Scientists)已出聲警告那些放寬措施，例如加速使用高科技反應爐的核電廠頒照過程，還有使用高含量低濃縮鈾(HALEU)等先進核燃料的電廠，主張安全仍應是優先考量。

因成本大增、取得許可的要求繁複，另外先進核電科技要取得資金來開發很困難，故美國核電業近幾十年要擴張很吃力。

參院 民主黨 共和黨

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