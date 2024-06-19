英竊聽門燒至華郵 貝佐斯挺涉事發行人：官箴標準不變

華盛頓郵報老闆貝佐斯(圖)18日發電郵，暗挺捲入新聞道德爭議的新任發行人路易斯。(美聯社)

英國竊聽門延燒「華盛頓郵報」，華郵 老闆貝佐斯 (Jeff Bezos)18日打破沉默，重申華郵崇高的媒體與官箴標準不會改變。

有線電視新聞網(CNN)報導， 華郵億萬富豪老闆貝佐斯18日首度回應攸關華郵編輯室的紛擾，表示支持維持華郵刊登爭議事件的高標準，事涉新任發行人路易斯(William Lewis)在2000年代震驚英國報界的電話竊聽醜聞。

貝佐斯發給編輯室高層的電郵暗挺路易斯，但未明顯表態。他寫道，「我知道你們已從威爾(路易斯)方面聽說，但我想再次強調，華郵崇高的媒體標準與官箴不會改變」。

CNN報導，華郵已深陷財務與讀者銳減的窘境；CNN取得貝佐斯的備忘錄，內容寫道：「世界迅速演進，企業確實需要改變。有你們的支持，我們將做到，引領這個偉大機構邁向未來。但身為形塑和引領報導的編輯室領袖，你們知道我們在華郵的標準向來很高。這不能，也不會改變」。

貝佐斯補充道：「你們有我的全力承諾，我們將維護我們都相信的品質、官箴和標準。」

華盛頓郵報新任發行人路易斯(圖)因涉入在2000年代震驚英國報界的電話竊聽醜聞，而在報社內部引起有關新聞道德的爭議。(美聯社)

華郵網站16日夜刊出由該報記者撰寫一篇有關路易斯和11月大選後將接任總編輯的溫內特(Robert Winnett)新聞道德爭議的3000字調查報導，文中檢視路易斯在英國報界電話竊聽醜聞扮演的角色，並探討溫內特的新聞道德爭議。

「紐約時報」上周末報導，路易斯在英國媒體任職期間，曾透過假手段騙取私人電話紀錄與公司資料放進新聞內容，而溫內特也脫不了干係；路易斯否認過失。

路易斯涉入英國竊聽門的消息曝光後，被質疑能否恪守華郵的嚴格標準；數日後，貝佐斯撰寫上述備忘錄，寄給華郵高層。

路易斯風波讓華郵編輯室雪上加霜，曾有報導指出，路易斯試圖壓下華郵與全國公共廣播電台(NPR)報導他設法隱匿替報界大亨梅鐸(Rupert Murdoch)工作時，曾參與英國電話竊聽醜聞。

路易斯起初痛斥自家記者，並攻訐令人尊敬的NPR記者佛肯傅利克(David Folkenflik)，指他是「社運人士而非記者」；路易斯事後發給同仁的備忘錄，語氣相對收斂，卻未平息社內怒火。

位於華府的「華盛頓郵報」總部。(美聯社)

華郵編輯室數月來士氣低迷，職員對路易斯的行為感到失望，且憂慮他領導下的華郵走向，已有員工尋覓新工作。

耶魯大學 管理學教授索能費爾德(Jeffrey Sonnenfeld)曾為多位總統和數十名企業領袖提供諮詢，他17日告訴CNN，貝佐斯應解雇路易斯。

索能費爾德表示，他會建議貝佐斯，路易斯已「喪失領導正當性，是時候清理門戶了」。

他說：「這是美國媒體良知的悲劇熔斷，會讓華郵前發行人凱瑟琳‧葛蘭姆(Katharine Graham)、前總編布萊德利(Ben Bradlee)和前總編輯巴倫(Marty Baron)合作、勇氣與廉正的遺緒蒙羞。貝佐斯必須延攬一位專業、經驗豐富且讓記者敬佩與信任的發行人。」