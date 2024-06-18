熱浪東移 襲中西部、東岸7500萬人 至少持續整個星期

熱浪侵襲中西部和東部，預計會影響整個星期，7500萬人受到影響。（美聯社）

強烈熱浪 襲擊中西部和東海岸，從愛阿華州到緬因州各地共7500萬人受到高溫 警告，根據氣象預測，隨著夏至來臨，熱浪逐漸籠罩東岸和中西部，時間至少持續整個星期。

截至日17日下午，全美7500萬人住在受到高溫警告的地區。根據氣象預報，從愛阿華到緬因州，包括底特律、克利夫蘭、辛辛那提、匹茲堡、費城、波士頓、紐約等多個大城都屬於高溫警告範圍。

天氣預報中心(Weather Prediction Center)表示，這波強烈熱氣團帶來極端高溫，許多地區氣溫可能比正常高出25度：「這波熱浪持續時間值得關注，對部分地區而言，可能是數十年來時間最久的熱浪。」

美國國家氣象局(National Weather Service.NWS)宣稱，從俄亥俄河谷(Ohio Valley)和五大湖(Great Lakes)下游到大西洋中部、北部與東北部約200個城市皆可能破高溫紀錄。

美聯社報導，鳳凰城(Phoenix)高溫已達112度，比平均值高出7度，直逼115度最高溫紀錄，而且6月前兩周氣溫超過平均氣溫5.6度，是該市有史以來最炎熱的6月，去年當地有645人死於高溫，創下歷史紀錄。

內華達州緊急部門警告居民不要依賴吹風扇降溫，並呼籲盡速前往配置空調的場所，如圖書館、購物中心或最近數周在西南部開設的避暑中心。

新墨西哥州 羅斯威爾(Roswell)17日出現107度高溫；科羅拉多州南部氣溫預計也將超過100度；還有南加州因為高溫在5號州際公路沿線引發野火，消防隊員持續加強控制洛杉磯北部山區的火勢。

至於紐約州則動員50名國民警衛隊處理高溫緊急狀況，紐約市預定18日起，開放500多個空調地點供市民避暑，州長霍楚(Kathy Hochul)公布聲明強調：「我們可能遭遇此生從未經歷過的高溫。」

儘管美國大部分地區天氣炎熱，但洛磯山脈(Rockies)北部預計17日起出現降雪，蒙大拿州部分地區與愛達荷州中北部地區均列入風暴的警報範圍。