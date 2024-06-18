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髮型師靠TikTok走紅、脫貧 憂國會禁令衝擊收入

記者顏伶如／綜合報導
一名TikTok內容創作者在國會大廈外抗議，非文中當事人。(美聯社)
一名TikTok內容創作者在國會大廈外抗議，非文中當事人。(美聯社)

華盛頓郵報17日報導，30歲的髮型師范塔西亞．麥克廉(Fanstasia Linda McLean)靠著TikTok創業讓家人脫離貧窮，三年前在紐約布魯克林(Brooklyn)公共住宅裡幫客人編頭髮收費175元，搬到田納西州納許維爾(Nashville)後在美髮沙龍為客人編頭髮收費245元，有客人驅車三小時前來做造型。她擔心如果國會4月通過的TikTok禁令生效，收入將面臨嚴重衝擊，已經開始把粉絲基礎逐漸轉往Instagram與臉書(Facebook)。

報導指出，麥克廉靠著TikTok網紅的身分賺取收入，但母公司北京字節跳動科技(ByteDance)若不出售TikTok，TikTok在美國將遭禁用，她的粉絲與事業恐將因此失去。

麥克廉說：「我感到非常失望。」她表示，已經開始把粉絲基礎轉到Instagram與臉書，以免「失去一切」。

報導指出，麥克廉的小生意去年收入超過7萬元。

麥克廉靠TikTok創業時，住在紐約市房屋局(New York City Housing Authority，NYCHA)政府樓紅鉤住宅區(Red Hook Houses)。出生於布魯克林東區的她由單親媽媽撫養長大，成長過程經濟狀況不佳，20多歲時曾有3年住在皇后區遊民收容中心，做過銀行保全、藝廊保全等工作，疫情發生後由於藝廊關閉，身為單親母親的她為了家計開始在家裡為客人提供美甲服務，朋友建議她把編頭髮的手藝也好好發揮。

閒暇之餘，她在TikTok頻道分享作品打發時間。加入TikTok一年後，她在2010年第一次直播，獲得2萬7000人觀看，不到一年時間粉絲增加到2萬人。她的TikTok頻道從原本的生活點滴分享轉型為幫自己的事業宣傳。她說：「我的個性吸引了粉絲前來觀看。」

麥克廉的網路事業成長迅速，到了2022年春季已有能力聘請20名髮型模特兒，公寓庭院有百餘名粉絲聚集。她的10歲女兒及5歲女兒經常在直播中亮相。2022年8月，她帶著兩個女兒搬到生活開銷較低、氣候較溫和的納許維爾，透過TikTok在當地吸引新粉絲及客源，如今每個月有辦法存款數千元，不再靠糧食券過日子。

TikTok 臉書 布魯克林

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