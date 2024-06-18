青少女靠舞蹈成網紅 她的粉絲92%是成年男子…常收到猥褻私訊
社群媒體Instagram未成年少女網紅舞者的粉絲，有高達92%為成年男性，其中不乏對幼童有「性趣」等別有居心人士。
華爾街日報報導，曾擔任行銷經理的母親在新冠肺炎疫情期間為自己和擔任舞者的女兒開設Instagram帳號，分享女兒在中西部小鎮跳舞和擔任模特兒的影像作品，不僅排解避疫煩悶，也讓母女倆的感情更親密。
少女帳號的追隨人數日增，負責監管女兒帳號的母親發現，有攝影師主動邀約拍攝，舞蹈品牌則免費供應服飾，儘管「我們已經一個多月沒發布新貼文」。
然而，這名母親透過後台數據，發現令人憂慮的趨勢：少女的大多數粉絲都是成年男性。
這些男粉絲在女兒的照片下方，用火和愛心等表情符號(emojis)發表公開評論，稱她漂亮；這是比較溫和的，另有人直接發私訊，表達對這名未成年少女的癡迷，還有人發送男性生殖器官的照片及色情網站連結。
這名母親每天要花兩小時到四小時封鎖使用者，或刪除不當評論；與此同時，少女成為網紅後，吸引更多的贊助和商業機會。
目前讀高中的少女表示，「一直在成長，品牌不再侷限舞蹈品牌，其實真的很酷。」
這名少女會發表創意貼文，她告訴母親，她想當網紅，這是她放學和舞蹈練習之餘可追求「夢想工作」。
這名母親表示，「我不是想拱她當明星，但深諳這無可避免，有朝一日會成真，她就是有這樣的特質。」
這名母親陷入掙扎，為了達到網紅的要求，女兒的帳號必須有更多追隨者，這意味著她必須接受那些她持續封鎖的成年男粉絲，這些人往往是最積極參與的人，會按讚圖片和影片並留下評論，若封鎖或隱藏留言，可能影響女兒當網紅的願望。
儘管弊多於利，這名母親覺得社群媒體拉近了她與女兒的距離，就算是二、三線網紅也能賺進數萬元，可用以支付大學學費。
這名母親最終只好接受這個殘酷的事實，接納覬覦女兒的92%男性成年粉絲；她一度有意開通付費會員訂閱制度，但這項訂閱服務的許多客戶也是男性。
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