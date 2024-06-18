青少女靠舞蹈成網紅 她的粉絲92%是成年男子…常收到猥褻私訊

一名青少女網紅的追隨粉絲，竟然高達92%是成年男性，顯得「醉翁之意不在酒」。(路透)

社群媒體 Instagram未成年少女網紅舞者的粉絲，有高達92%為成年男性，其中不乏對幼童有「性趣」等別有居心人士。

華爾街 日報報導，曾擔任行銷經理的母親在新冠肺炎疫情 期間為自己和擔任舞者的女兒開設Instagram帳號，分享女兒在中西部小鎮跳舞和擔任模特兒的影像作品，不僅排解避疫煩悶，也讓母女倆的感情更親密。

少女帳號的追隨人數日增，負責監管女兒帳號的母親發現，有攝影師主動邀約拍攝，舞蹈品牌則免費供應服飾，儘管「我們已經一個多月沒發布新貼文」。

然而，這名母親透過後台數據，發現令人憂慮的趨勢：少女的大多數粉絲都是成年男性。

這些男粉絲在女兒的照片下方，用火和愛心等表情符號(emojis)發表公開評論，稱她漂亮；這是比較溫和的，另有人直接發私訊，表達對這名未成年少女的癡迷，還有人發送男性生殖器官的照片及色情網站連結。

這名母親每天要花兩小時到四小時封鎖使用者，或刪除不當評論；與此同時，少女成為網紅後，吸引更多的贊助和商業機會。

目前讀高中的少女表示，「一直在成長，品牌不再侷限舞蹈品牌，其實真的很酷。」

這名少女會發表創意貼文，她告訴母親，她想當網紅，這是她放學和舞蹈練習之餘可追求「夢想工作」。

這名母親表示，「我不是想拱她當明星，但深諳這無可避免，有朝一日會成真，她就是有這樣的特質。」

這名母親陷入掙扎，為了達到網紅的要求，女兒的帳號必須有更多追隨者，這意味著她必須接受那些她持續封鎖的成年男粉絲，這些人往往是最積極參與的人，會按讚圖片和影片並留下評論，若封鎖或隱藏留言，可能影響女兒當網紅的願望。

儘管弊多於利，這名母親覺得社群媒體拉近了她與女兒的距離，就算是二、三線網紅也能賺進數萬元，可用以支付大學學費。

這名母親最終只好接受這個殘酷的事實，接納覬覦女兒的92%男性成年粉絲；她一度有意開通付費會員訂閱制度，但這項訂閱服務的許多客戶也是男性。