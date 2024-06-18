公衛署長：社群媒體應比照菸酒 加註安全警語

公共衛生署長莫西籲請國會立法，在社媒平台加上警語，提醒青少年：沉迷網路對心理健康有害。(美聯社)

公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)17日投書紐約時報 指出，社群媒體 對兒童造成嚴重危害，解決問題刻不容緩，國會應該要求社群媒體應用程式比照香菸、酒類加註警語。

青少年平均每天花5小時在社群上

莫西投書指出，年輕人的心理健康 危機非常緊急，社群媒體是導致年輕人心理健康問題的主要因素。他在文中引述包括2019年「美國醫學會」(American Medical Association)研究報告等多項數據指出，每天花三小時在社群媒體的青少年，出現憂鬱症的機率加倍，蓋洛普(Gallup)民調則顯示，青少年平均每天花在社群媒體的時間將近五小時。

社群媒體應用程式若要比照菸酒加註警語，必須通過國會立法。

公共衛生署長莫西籲請國會立法，在社媒平台加上警語，提醒青少年沉迷網路對心理健康有害。圖為香菸包裝上的警語。(美聯社)

莫西在文中呼籲國會議員，現已到了在社群媒體平台加註警語的時候，第一步就是說明社群媒體可能對青少年造成心理健康的重大危害。

莫西表示，加註「公共衛生署長警語」(surgeon general's warning label)有助於提醒家長及青少年社群媒體「還沒有獲得證實是安全的」。

美國1965年開始在香菸包裝盒上加註警語。有線電視新聞網(CNN)報導，香菸加註警語之後的數十年裡，美國抽菸人口穩定下降。

社群媒體影響兒童身心健康在國會引起討論已久，包括臉書(Facebook)創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)在內多名科技巨擘執行長在國會聽證會接受嚴厲質詢。然而，國會迄今並沒有對於規範兒童的社群媒體使用做出進一步行動。

公衛署長呼籲國會立法

莫西在文中指出，如今國會應該嚴肅面對問題，對於限縮兒童使用社群媒體拿出實際行動。他表示，對於家長來說，最悲慘的事情莫過於知道孩子瀕臨危險卻束手無策，「這就是家長們對我反映的感受，面對社群媒體讓孩子接觸到有毒內容與潛在傷害，父母卻愛莫能助，只能獨自面對」。

他指出，科羅拉多州婦人蘿瑞(Lori)談到十多歲的女兒時忍著眼淚，因為女兒在社群媒體遭到霸凌之後走上絕路，蘿瑞每天都注意女兒社群帳戶與手機使用，卻還是未能防止悲劇發生。