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貸款、看房被拒…置產禁令下 佛州華人嘆：就算是公民，仍是中國臉

編譯莊瑞萌／綜合報導
佛州自從頒布中國公民不能購屋禁令後，房地產業者已經開始不再接待中國客戶。(路透)
佛州自從頒布中國公民不能購屋禁令後，房地產業者已經開始不再接待中國客戶。(路透)

佛羅里達州禁止未持有綠卡或不是公民的中國人在當地購買房地產後，造成在當地合法居留多年的華人困擾不已，有人必須暫停原本購屋計畫，而部分華人則考慮離開佛州到其他地方居住。

CNN報導，去年佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)簽署這項法令。來自中國南京、持H-1B工作簽證，目前打算在佛州坦帕尋找在辦公室附近住所的金汴(Jin Bian，音譯)，不久前被告知置產行為可能讓他吃上牢飯，他說，「這真的嚇到我了，我只是購買房地產而已。我再也不看房子了。」他已在美住12年。

他和其他佛州居民表示，這些規定已造成州內華裔團體的不安與困惑，有人認為此法造成生意流失，有人則考慮乾脆離開佛州。在中國出生、現為「佛州亞裔正義聯盟」(Florida Asian American Justice Alliance)主席的華裔律師金美聲(Echo King)說，「這種法律讓我們感覺自己與其他人不同，我們感覺自己不受歡迎。」

美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)攜手對佛州提起訴訟的律師朱克萊(Clay Zhu，譯音)說，「佛羅里達州在打擊所謂的中共影響上已經過頭了。這是基於種族、國籍與簽證身分的歧視。」他認為此法可與過去的「排華法案」(Chinese Exclusion Act)相提並論。

朱克萊說，佛州一些貸款業者和地產經紀開始拒絕接受持中國護照的客人，即使他們有綠卡。一名房貸業者特芮莎．金(Teresa Jin)則表示，她不再接受沒有綠卡或非美國公民的客人，但由於法令內容不清楚，一些房貸業者接受了她之前拒絕的客戶完成交易，「這條法令造成混亂，影響我們的生意」。

持有綠卡並在奧蘭多經營小企業的李蘇珊(Susan Li)雖然是美國合法居民，但她與家人由於擔心有觸法疑慮，因此已暫停找房子的工作。她說，「這太麻煩了，所以我現在不找(房子)了。不管我是否持有綠卡或是美國公民，我還是有一張中國人的臉孔。」

美國議員除了指控TikTok等應用程式(App)被用於從事間諜活動之外並認為中國人購買美國農地已形成國安威脅。對此，金汴就說，「我們只是普通人，不談政治問題，我認為在這裡99.99%的人只是想過上好日子而已。」他表示，未來一至兩年情況若未改變則打搬回加州，「我想加州絕不會有這種法案出現。」

佛州 綠卡 美國公民

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