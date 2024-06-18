我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迪士尼樂園遭集體訴訟 合格年票持有人可得65元

NBA總冠軍賽／泰托姆31分領軍 塞爾蒂克封王奪隊史第18冠

不再當虎媽 X世代亞裔父母讓孩子自由發展：不想讓孩子怕我

編譯俞仲慈／綜合報導
亞裔父母給人的刻板印象就是逼孩子讀書，進入名校。(美聯社)
亞裔父母給人的刻板印象就是逼孩子讀書，進入名校。(美聯社)

2011年華裔作家蔡美兒(Amy Chua)出版回憶錄，講述個人「虎媽」(Tiger Moms)教育，形成外界對華人家庭教育的刻板印象，如今隨著時代變遷，年輕世代的亞裔母親採取開放式教育，讓子女自由發展，期望下一代擁有快樂的成長經驗。

定居佛羅里達州清水市(Clearwater)、34歲的珍妮佛．陳(Jennifer Chan)原生家庭教育嚴格，如今當了母親，對於養育快滿三歲大女兒的方式，已經和上一代不同：「我讓孩子變得非常的野，她可以自由自在地奔跑。」

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，丕優研究中心(Pew Research)2023年調查發現，約47%亞裔美國人坦承會採取與原生家庭不同的方式養育孩子。

哥倫比亞大學兒童與家庭精神病學教授吳華倫(Warren Ng)指出，因為人性普遍有反抗父母或長輩的傾向：「通常我們總是去追求自己認為未從擁有的愛，而非我們已經擁有的，所以會依自己認為欠缺的方式去彌補子女。」

來自紐約皇后區韓裔美國人、現年39歲的安吉拉．任(Angela Im)就是採取鼓勵而非強迫方式教育6歲孩子學習，坦承因原生家庭管教嚴格，讓生性活潑的她自幼飽受折磨：「感覺就像為自己個性感到羞愧，我總是要做違反父母意願的事。」

更糟的是安吉拉因童年經常遭到母親體罰，對於母親心生恐懼，進而影響母女間的親情交流；她說：「我不喜歡害怕我的母親，儘管這種恐懼刺激我努力拿到好成績，但如今身為母親的我並不希望孩子怕我，這真是令人感到心碎。」

來自西雅圖、現年54歲的C.Y. Lee是年齡分別為20歲和17歲孩子的父親，對於孩子有意進入遊戲產業，雖不滿意但能接受：「天曉得，他們真的能夠靠這玩意賺錢嗎 ? 但我寧願他們有目標前進，而不是我拿什麼強加在他們身上。」

尤其看到其他家長每天忙著接送孩子上學或補習，搞得精疲力盡，這名父親直言：「我不想成為接送司機，除非孩子有興趣，否則不會強迫他們，我認為孩子應該做他們想要做的事。」

亞裔 韓裔 皇后區

上一則

紐約大學華裔新生 涉偷普亭好友女兒珠寶賤賣

下一則

摩根大通、美銀等金融界大佬轉向：歡迎川普政策

延伸閱讀

虎媽不再...X世代亞裔父母讓孩子自由「我讓孩子非常野」

虎媽不再...X世代亞裔父母讓孩子自由「我讓孩子非常野」
孫安佐恐遭警傳喚 隔空喊話狄鶯做「重要宣言」

孫安佐恐遭警傳喚 隔空喊話狄鶯做「重要宣言」
青少年留下狂購父母準時回郵輪還被罵 網友議論

青少年留下狂購父母準時回郵輪還被罵 網友議論
揭狄鶯管教孫安佐內幕 李明依認不同調

揭狄鶯管教孫安佐內幕 李明依認不同調

熱門新聞

微博上傳出吉林省吉林市一公園發生凶案，有外國人受傷。（微博截圖）

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

2024-06-10 19:27
拜登總統（中），日前在洛杉磯舉行募款大會，在台上疑似「呆住」，前總統歐巴馬（右）把他帶下舞台。(取材自X/@chrissgardner影片截圖)

影／拜登募款大會又「呆在台上」 歐巴馬神救援

2024-06-16 21:20
知情人士透露，中國國家主席習近平(中)去年4月曾向赴中國訪問的歐盟執委會主席范德賴恩(右)表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當。圖為范德賴恩與歐盟理事會主席米歇爾(左)去年12月7日訪問北京時，會晤習近平。(美聯社)

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

2024-06-16 10:40
新入籍的公民握著國旗與護照。(美聯社)

報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍

2024-06-13 16:55
杭特‧拜登在聆聽宣判後，與第一夫人吉兒及妻子一同步出法庭。(擷自YouTube@ABC News Live)

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

2024-06-11 12:27
美國士兵在聯合軍事演習後，在菲律賓北部的海軍基地上陸。(美聯社)

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

2024-06-13 11:25

超人氣

更多 >
越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜
印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準
4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富
紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機

紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機
陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄