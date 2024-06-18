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紐約大學華裔新生 涉偷普亭好友女兒珠寶賤賣

編譯徐薏茹／綜合報導
紐約大學一名華裔女學生，涉嫌偷竊室友的珠寶變賣換錢。圖為示意圖，非新聞當事珠寶。(取材自unsplash.com/@harpersunday)
紐約大學一名華裔女學生，涉嫌偷竊室友的珠寶變賣換錢。圖為示意圖，非新聞當事珠寶。(取材自unsplash.com/@harpersunday)

據每日郵報(Daily Mail)報導，紐約大學一名新生被控偷走其室友的大量奢侈物品，據稱受害室友的億萬富豪父親與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的好友有關聯。

19歲的歐蘿拉．阿加波夫(Aurora Agapov)指控她的18歲室友兼「好友」凱特琳．馮(Kaitlyn Fung，音譯)竊取其價值約5萬1000元的設計師品牌珠寶和物品。

根據在曼哈頓最高法院提交的訴訟內容，阿加波夫的父親是身價約7500萬元的俄羅斯金礦大亨，阿加波夫在紐約大學大一學年結束時發現自己的財物被偷。

凱特琳．馮涉嫌竊取Gucci、Chanel和Bvlgari等知名精品品牌的高檔奢侈品，包括一個價值2萬3765元的18K紅寶石戒指。

凱特琳．馮在5月2日因三級重偷盜罪被逮捕，之後獲釋，等待進一步的訴訟程序。

阿加波夫告訴紐約郵報(New York Post)，發現她親近的好友兼室友竊取她的個人物品，並在網路上販售時，「我的心都沉了」。

她說：「我們幾乎每天都聊天，我會說我們並沒有發生任何爭吵或其他事。如果有什麼不同的話，那就是我們的關係在第二學期變得更好了。」

阿加波夫的訴訟正在尋求5萬1000元的損害賠償。

遺憾的是，凱特琳．馮偷走的物品包括知名品牌的獨家單品，阿加波夫說這些是母親送她的，具有情感價值，「那晚我睡不著。那些是我媽媽送我的，對我來說意義重大。」

阿加波夫在5月時發現竊盜的嚴重程度，她描述在發現二手奢侈品電商The Real Real的收據時有多震驚，上面列出她失蹤的物品。

據她所稱，凱特琳．馮透過The Real Real在線上販賣這些偷來的奢侈品，而且嚴重低估這些商品的價值。

據稱，凱特琳．馮以2485元賣掉價值1萬3000元的Bvlgari項鍊，並以僅175元的價格賣掉價值2000元的Chanel手鐲。

事情曝光後阿加波夫立即與凱特琳．馮對質，最後搬出她們共住的宿舍。

凱特 俄羅斯 紐約大學

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