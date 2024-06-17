幹細胞療法治百病？大多為詐騙 小心失明、細菌感染

一名醫生正以號稱「幹細胞療法」的方式為患者注射。(美聯社檔案照)

部分業者宣稱幹細胞(Stem-cell)療法可治百病，實則多屬詐騙，甚至可能對注射者造成傷害。

美聯社報導，逾20%美國成人為慢性疼痛所苦，因而當業者在電郵中宣稱透過幹細胞注射或在患者自行在家靜脈注射讓「生活沒有痛苦」，經常可以吸引到不少人。

檢察官表示，業者會邀請上鉤的潛在對象享用免費大餐，接著銷售人員登門拜訪潛在客戶高壓推銷，至少250名受害者掏腰包支付3200元至2萬元不等的費用，總額共計150萬元。

受害者付費後，會有一名護士到府為客戶注射充臍帶幹細胞。

然而，專家和監管機構不斷提醒這類治療方法為剝削、詐欺或療法未經證實，部分情況甚至有害。

愛阿華州 檢察長去年秋天起訴該州兩名透過電郵宣傳幹細胞療效的業者，點名一名主持基督教創業播客的明尼蘇達州男子，和他在佛羅里達州的商業夥伴涉嫌欺騙消費者，受害者多為老人。

此案審理期間，愛阿華州、紐約州、北達科他州、喬治亞州、內布拉斯加州、阿肯色州和華盛頓州的檢察長共同對被告企業提起訴訟，指被告欺詐性的推廣未經證實的幹細胞治療。

幹細胞長期讓研究人員嚮往，因其具備繁殖能力，某些情況下可轉為其他種細胞，因而被認為具有治療許多疾病和傷害的潛力。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )目前僅批准少數幹細胞療法，且僅針對特定形式的血癌和免疫疾病，但幹細胞被廣泛宣傳為可治療自閉症、肺氣腫、運動傷害等各種疾病，但其實許多幹細胞療法的用途僅具實驗性質。

FDA不斷提醒國人警惕未經批准、證實且昂貴的幹細胞療法黑心企業，這些坊間療法有時導致失明、細菌感染，甚至長腫瘤。

史丹福大學拜爾斯(Byers)眼科研究所教授哥德柏格(Jeffrey Goldberg)曾遇過部分患者接受自體細胞提取和注射卻失明的情況，感嘆被害者在未經證實甚至顯然是假療法上「花費大筆冤枉錢」。

2017年8月以來，FDA已針對未經證實療法發出約30封警告信。

戴維斯加州大學 (UC Davis)幹細胞研究員諾福勒(Paul Knoepfler)、爾灣加大(UC Irvine)生物倫理學者托納(Leigh Turner)等專家關切糾舉幹細胞假療法的聯邦行動與監管太少且無約束力。

托納2021年估計，這類詐欺診所的數量高達2700間，他盼望各州依法對這類業者處以巨額罰款，「否則放長遠來看，可能造成不良影響」。