華郵爆：亞馬遜One Medical處置疏失 恐危害病患

亞馬遜去年收購初級醫療保健供應商One Medical，傳由於員工經驗不足，處置出現疏失，恐危及病患生命安全。圖為示意圖。(圖／123RF)

亞馬遜 (Amazon)去年砸39億元收購初級醫療保健供應商One Medical，並成立醫療呼叫中心加速處理病患，但內部資料顯示，由於員工經驗不足，處置多有疏失，恐危害病患生命安全。

根據華盛頓郵報獨家掌握的內部資料，自亞馬遜收購One Medical後，開始將高齡患者來電轉至亞利桑納州 坦佩(Tempe)呼叫中心處理，以便醫護人員全心投入治療，每位醫師看診次數從每日約5次增加至14次。

不過華郵 採訪四名One Medical現任及前任員工發現，呼叫中心部分新聘員工接受的訓練不足，欠缺醫療經驗，已有十多次未能將急症患者送醫。

例如2月19日有患者來電告知有「血塊、疼痛與腫脹」症狀，但呼叫中心僅預約看診，而非建議患者盡速就醫，前One Medical匿名員工坦承：「有很多事情都被疏忽。」

亞馬遜發言人布倫(Dawn Brun)表示：「我們對雙方簽訂的安全協議有信心，但亞馬遜不會介入One Medical對病患的治療決策。」

哥倫比亞大學護理學院(Columbia School of Nursing)助理教授班達(Natalie Benda)指出，向坦佩此類的呼叫中心確實可提高患者就醫服務，但「若非交由合格人員處理，不難想像將是患者一大安全隱憂。」

去年年底，92歲的瑪麗安·史東(Mary Ann Stone)出現精神錯亂、疼痛、腸胃不適與尿道感染等多種症狀，因為難以向呼叫中心陳述病狀，延誤住院治療，拖延至三月病逝，史東女兒直言：「我不希望任何人經歷這一切，我不想交由亞馬遜照顧我。」

內部文件顯示，科羅拉多州有患者表示，三次致電One Medical，等候半小時、甚至90分鐘才有人接聽；華盛頓州One Medical患者、79歲的奧維卡斯(Marilyn Overcast)也宣稱撥打甲狀腺藥物詢問電話，需等候數小時：「實在令人沮喪。」

亞馬遜表示One Medical醫師並非由亞馬遜管理，而且「醫療品質與積極治療才是他們的首要任務」，還有亞馬遜執行長賈西(Andy Jassy)也坦承，旗下醫療保健體系「有時讓人覺得很隨便」，但仍積極向Prime會員推銷One Medical會員折扣。