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大腸癌年輕患者 就醫時70%已末期

編譯俞仲慈／綜合報導
全國每年約逾15萬人罹患大腸癌，其中約5萬人死亡，患者年齡層日漸年輕。(圖／123RF)
全國每年約逾15萬人罹患大腸癌，其中約5萬人死亡，患者年齡層日漸年輕。(圖／123RF)

近年來，國人罹患大腸癌機率增加，而且年齡層普遍往下降，愈來愈多年輕人罹患大腸癌，由於發現時已經是末期，錯失治癒機會，造成自己與家人無限遺憾。

堪薩斯大學醫學中心(University of Kansas Medical Center)腫瘤內科副教授拉賈比(Raed Al-Rajabi)14年前開始投入大腸癌治療，連他自己也沒有料到55歲以下大腸癌患者人數比過去增加一倍，而且前來就醫的年輕病患有七成是末期，其中一名患者只有14歲。

根據大腸直腸癌聯盟(Colorectal Cancer Alliance)統計，每年全國有逾15萬人罹患大腸癌，其中約5萬人死亡，平均年齡為66歲；而且美國癌症協會(ACS)發現2019年20%大腸癌患者年齡在55歲以下，年齡層有下滑趨勢。

據每日郵報報導，若及早發現大腸癌，五年存活率達90%；不過一旦癌細胞擴散，存活率只剩約13%至18%。

拉賈比表示，由於大腸癌初期症狀與腸躁症等消化疾病相似，臨床常見許多年輕人延誤就醫，而且不只堪薩斯州，包括全美和全世界都一樣。

紐西蘭21歲女大學生麥沙恩(Dominique McShain)今年稍早被診斷罹患第四期，由於癌細胞擴散至肝臟，醫師預估她只有一到五年可活。

德州達拉斯24歲的懷特(Evan White)在從阿肯色大學(University of Arkansas)畢業時，因為忽略自己的疲勞感，被診斷出罹患大腸癌第三期，由於癌細胞擴散，治療相當困難，原本打算與女友婚後遷居加州，展開新人生的懷特，最終不敵病魔於四年後病逝。

拉賈比指出，年輕患者就算看病就醫，恐怕醫師也不會把矛頭指向大腸癌：「醫生通常不會認為年輕人有罹患大腸癌可能。」因此年輕患者平均至少要看過兩名醫師，才會診斷出大腸癌，因此延誤數周或幾月時間，導致癌細胞趁機擴散。 

雖然外界多認為高糖低纖維的現代飲食，是大腸癌病例激增主因，不過拉賈比認為，社會環境變遷也脫離不了關係，因為年輕患者激增與吸菸致癌的現象類似，因此建議了解家族消化道癌症病史，並關注個人大腸直腸等症狀。

癌細胞 癌症 致癌

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