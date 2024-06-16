給了馬斯克天價薪酬 小股東盼他重拾壯志再創高峰

特斯拉股東會日前通過執行長馬斯克的天價薪酬方案，顯示小股東們對這位億萬富豪領導能力的支持，期盼馬斯克重拾雄心壯志，再創事業高峰。 (美聯社)

特斯拉 (Tesla)股東會日前通過執行長馬斯克 (Elon Musk)四百多億的天價薪酬方案，顯示小股東們對這位億萬富豪領導能力的支持，期盼馬斯克重拾雄心壯志，再創事業高峰。

根據華爾街日報報導，特斯拉13日在德州奧斯汀總部舉行股東大會，馬斯克在台上手舞足蹈，闡述電影「星際大戰」(Star Wars)出現的人形機器人發展潛力：「我們正邁向一個瘋狂未來，瘋狂、瘋狂又瘋狂。」

馬斯克向投資 人強調，發展人形機器人有助帶動特斯拉股價，預估未來市值可達30兆元，超過目前10倍，進而成為全球最有價值的上市公司。

報導指出，早在2016年，馬斯克率先推出Model 3，試圖用自家產品擊敗對手，但如今馬斯克不再關注新一代電動車發展，而是致力宣傳名為Optimus人形機器人研發成果，Optimus於2021年以戲服裝扮在舞台上跳舞的形式，首次公開亮相。

馬斯克表示，特斯拉未來每年可生產逾1億個機器人，並大膽預測人形機器人數量將遠遠超過地球人口，光是Optimus就可使該公司市值未來增加25兆元。

若2029年實現無人駕駛汽車，可望帶來5兆至7兆元市值，馬斯克表示：「我不想忽視實現此目標所需的一切，需要做大量工作而且超級困難，但我們將持續朝著這條道路快速前進。」

特斯拉股東看到雄心壯志的馬斯克回來了，興奮高喊他的名字，一位投資人藉著股東大會發言機會向馬斯克表示：「無論身為股東或消費者，我真的很尊敬你，我那微不足道的小額股份已增加兩倍。」

不過特斯拉第一季銷量下滑，加上中國電動車競爭，還有馬斯克多年強調的無人自動駕駛汽車技術仍在紙上談兵，有部分投資者對於特斯拉發展感到憂心。

投資人麥里奇(James McRitchie)認為特斯拉充其量只是馬斯克的流動存錢筒：「利用股東資本為他的其他企業提供金援，如果我們拒絕他的薪酬方案並關閉經費來源，他很快就會轉移注意力。」並指出：「我們要咬緊牙關，為今後不依賴超級英雄獨裁統治，做好打算。」