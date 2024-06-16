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金主去年允捐2.37億 佛州農工大學迄今未見一分錢

編譯盧炯燊／綜合報導
佛羅里達農工大學5月畢業典禮，舉行隆重儀式，邀請傑拉米(左三)，身著盛裝的大學管理高層拿著巨額大型支票擺拍，傑拉米信誓旦旦保證「錢就在銀行」，但迄今未見一分錢。(美聯社)
佛羅里達農工大學5月畢業典禮，舉行隆重儀式，邀請傑拉米(左三)，身著盛裝的大學管理高層拿著巨額大型支票擺拍，傑拉米信誓旦旦保證「錢就在銀行」，但迄今未見一分錢。(美聯社)

佛羅里達農工大學(Florida A&M University，FAMU)是間以非裔為主的公立大學，因學費低廉而成為當地非裔學生首選學府之一，去年秋天獲30歲非裔工業用大麻生產商人傑拉米(Gregory Gerami)承諾捐贈2.37億元，這是歷史上給予黑人學院或大學的最大一筆私人捐贈。但迄今未見一文。

該校在5月畢業典禮時，還舉行隆重儀式，邀請傑拉米擔任致詞嘉賓，身著盛裝的大學管理高層拿著巨額大型支票擺拍，傑拉米信誓旦旦保證「錢就在銀行」。

可是事實並非如此。

傑拉米之前也曾向其他小型大學表達捐款意願，但從未給過一分錢，FAMU也不例外，讓民眾對大學財務穩定的期望落空，怒火指向校方，指責管理階層沒有對傑拉米及捐款之事適當審查。

據悉是傑拉米主動聯絡大學，經過當面商討，雙方今年1月同意，他以捐贈其工業大麻公司Batterson Farms Corp的1400萬股股票來實現，同時簽訂保密協議。然而，這家公司背景及股票價值都不清楚。

該公司的創始董事阿博特(Kimberly Sue Abbott)也對傑拉米自我吹噓股票價值表示懷疑，更說公司從沒有種植及生麻大麻。

對於大學來說，股票捐贈及保密協議並不罕見，但這類捐款通常來自信譽良好上市公司的富豪股東，而保密協議應包括大學基金會整個董事會，同時在捐贈股票前，由獨立第三方加以估價。顯然FAMU在整個捐款過程裡都沒做到，這些股票可能一文不值。

印第安納大學商學院教授穆蘇梅奇(Bob Musumeci)指出，傑拉米並沒有違法，但為何在公布捐款前沒經過適當評估就值得懷疑。

FAMU並非第一家好夢落空的大學，德州威利大學(Wiley University)也有類似遭遇。

傑拉米承認他近年來「考慮」過捐贈給15所學院和大學，媒體發現這些承諾全部落空。他說其目的是為了和學術單位建立研究合作夥伴關係，但到頭來受傷的都是這些院校。

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