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白金漢宮陽台上相視而笑 凱特、威廉肢體語言秀恩愛

記者胡玉立／綜合報導
凱特身穿英國設計師珍妮帕克漢姆設計的白色鑲邊連身裙、戴著菲利普崔西寬邊帽，與10家人合照。（路透）
凱特身穿英國設計師珍妮帕克漢姆設計的白色鑲邊連身裙、戴著菲利普崔西寬邊帽，與10家人合照。（路透）

英國凱特王妃(Princess of Wales)15日重返公眾視野，媒體稱讚她罹癌後的首度露面，光彩照人；另有肢體語言專家觀察凱特和丈夫威廉王儲在白金漢宮陽台上「相視而笑」的浪漫時刻，認為這揭示了他倆關係恩愛的真實本質。

傳播專家朱迪·詹姆斯(Judi James)向每日郵報(Daily Mail)表示，「威廉和凱特在白金漢宮陽台上目光相望的那一刻，傳遞出相互勉勵的動人訊息。」她說，他倆共享的那個時刻，讓人打心底感受到兩人再次團結在世界舞台上的喜悅。

詹姆斯形容道：「威廉的眼睛微瞇，嘴唇周圍肌肉揚起，顯示出他內心的驕傲，也顯示出他美麗的妻子再次站在他身旁可能帶來的安慰；而凱特此時也明顯放鬆，臉上露出一個大大的、帶著酒窩、非常有愛的笑。」

詹姆斯還說：「凱特抗癌過程中首度回歸的肢體語言，堪稱王室成員的大師級作品；她繼承了已故女王的榜樣，其中包括堅忍和冷靜，沒有一丁點的自憐或戲劇化演出。」

詹姆斯並指出，凱特面對社會大眾的作法，似乎與她對待自己孩子的方式類似：有自信、有決心、保證和支持；「如果以前有人有任何疑問，這一次的現身，足以表明她是王后頭銜的合法繼承人。」

皇家閱兵儀式(Trooping the Colour)過程中，凱特與她的三個孩子一起在惠靈頓公爵(Duke of Wellington)的前辦公室觀看。人們看到9歲的夏洛特公主和10歲的喬治王子在門口緊張等待時，凱特溫柔地撫平女兒的頭髮，引導她前進。

在凱特和孩子們準備乘坐馬車出發遊行時，透過車窗可以看到正在等待中的她開心微笑，在車廂裡聊天。

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