罹癌後首露面 凱特王妃全家參加倫敦皇家閱兵遊行

英國皇家閱兵儀式結束時，查理三世、卡蜜拉王后、威廉、凱特和他們的三個孩子與其他王室成員一起出現在白金漢宮陽台，向人群揮手致意。(路透)

英國凱特 王妃(Catherine Princess of Wales)15日參加在倫敦舉行的年度皇家 閱兵儀式(Trooping the Colour)遊行，與英國王室成員共同祝賀國王查爾斯三世(King Charles III)的官方誕辰；這也是凱特王妃診斷出癌症後首次公開露面。

在查理三世 和威廉王儲(Prince William)妻子凱特均因治療癌症在大眾面前缺席數月後，這項年度活動被認為是英國王室歷經數個月的考驗，展現王室穩定團結的象徵。

皇家閱兵儀式結束時，查理三世、卡蜜拉王后(Queen Camilla)、威廉、凱特和他們的三個孩子與其他王室成員一起出現在白金漢宮陽台，觀看皇家空軍特技飛行小組「紅箭」(Red Arrows)分列式，並向人群揮手致意。

化療的日子時好時壞 「自己尚未脫離困境」

現年42歲的凱特上次公開露面是去年12月。今年3月她透露自己正在接受某種癌症化療。在各方關切下，凱特14日發布聲明說：「我的進步還不錯，但正如任何接受化療的人都知道的那樣，日子有時候好，有時候壞。」她說，她還得面臨「幾個月」的治療，自己「尚未脫離困境」。

英國官方則強調，凱特15日出席閱兵儀式不代表她將完全回歸公眾視野。

慶祝國王官方生日的皇家閱兵儀式每年6月舉行。眾多觀眾觀看了由1400名儀隊士兵、250名軍樂隊和200匹馬共同參與的盛大表演。

凱特出席盛典時，身穿英國設計師珍妮帕克漢姆(Jenny Packham)設計的白色鑲邊連身裙、戴著菲利普崔西(Philip Treacy)寬邊帽，與10歲的喬治王子、9歲的夏洛特公主和6歲的路易斯王子同行。威廉則是穿軍裝騎馬參加儀式。

現年75歲的查理三世2月宣布自己正在接受一種未公開的癌症治療，他最近也才剛恢復公共職責；上周參加了諾曼第登陸80周年紀念活動。15日他與卡蜜拉一起乘坐馬車現身，而不是像去年那樣騎馬。閱兵儀式進行時，查理站在閱兵場講台檢閱。

查理三世真正的生日其實是在11月。但他和已故的母親伊麗莎白二世女王一樣，都在6月的第二個周六慶生，原因是這天倫敦天氣總的來說不錯。只不過，15日的倫敦一開始陽光明媚，後來有風又有雨。

在儀式過程中，數以千計的王室粉絲穿雨衣打雨傘雀躍歡呼，少數反君主制抗議者高喊「不是我的國王」。

60歲的在場觀眾阿弗蘭(Joseph Afrane)向美聯社表示，他很高興看到凱特回來。他說：「昨天我從新聞聽說這件事，覺得真是太棒了；我想說：『上帝，感謝你把凱特帶回來』，因為她真的非常勤奮。」