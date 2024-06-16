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凱特王妃優雅歸來 白色洋裝象徵新的開始

編譯徐薏茹／綜合報導
英國凱特王妃15日上午與其他王室成員一同參加國王查理三世生日遊行，身穿白色Jenny Packham及膝洋裝，搭配黑白相間的領結與腰帶，頭戴Phillip Treacy白色帽子，白色代表一個全新的開始。(美聯社)
英國凱特王妃15日上午與其他王室成員一同參加國王查理三世生日遊行，身穿白色Jenny Packham及膝洋裝，搭配黑白相間的領結與腰帶，頭戴Phillip Treacy白色帽子，白色代表一個全新的開始。(美聯社)

英國凱特王妃15日上午與其他王室成員一同參加國王查理三世生日遊行，是她今年3月宣布罹癌後首度公開露面；凱特身穿白色Jenny Packham及膝洋裝，搭配黑白相間的領結與腰帶，頭戴Phillip Treacy白色帽子，以經典的一致性色彩搭配優雅地重返公眾視野。

夏綠蒂公主穿著帶有水手領的海軍藍洋裝，以及與母親搭配的白色鞋子，喬治王子和路易小王子穿著海軍藍雙排扣西裝，搭白色襯衫和亮藍色領帶，三人的服裝與王儲威廉的紅色軍裝完美搭配。

威廉、凱特一家營造出一種和諧、統一的形象，似乎在向公眾傳遞一種訊息：沒有令人焦慮的事情，一切照常進行，一切都會好好的。

這是王妃形象塑造的典型範例，作為王室家族的成員，凱特一直相當注重她的服裝所帶來的關注，此時王室的象徵意義大於言語，藉由服裝、形象等傳達各種意義與訊息。

自進入王室以來，凱特就透過服裝展現傳統與現代之間的巧妙平衡，包括將大街上品牌與高端時尚混搭、多次改造禮服、租借晚禮服或是支持英國設計師等。

毫無疑問，凱特肯定會意識到大眾對於她這次公開露面的熱切關注，尤其她的病情消息尚未完全明朗，而公眾對於王室的看法仍受到各方面的影響，包括哈利王子和妻子梅根離開、安德魯王子的性醜聞，還有對現存王室未來的擔憂，在這樣的時刻，凱特可不能隨便穿件衣服了事。

她選擇了白色，這一顏色本身即有多種意義，象徵著新的開始、重生，以及淨化。

而凱特這次選擇的Jenny Packham和Phillip Treacy皆為她從前經常穿著的品牌，也都是英國時尚界的支柱。

看來這一次，她已經準備好出場。

凱特 查理三世 哈利

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