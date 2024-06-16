周末超高溫襲美 西南部將破百 東部達危險級

鳳凰城和拉斯維加斯已打破氣溫紀錄，數百萬人處於高溫警報下，鳳凰城氣溫達到113度。(美聯社)

國家氣象局表示，今年父親節周末，從西南部到墨西哥 灣沿岸和東南部地區的氣溫將飆升；預計西南部氣溫將達到三位數，東南部和南部平原部分地區氣溫可能會達到華氏90多度。

鳳凰城和拉斯維加斯已打破氣溫紀錄，數百萬人處於高溫 警報下，鳳凰城氣溫達到113度。至於下周，中西部和東北部氣溫將達到危險高溫，預計將出現「數十個」下午氣溫創紀錄高點。衛生官員敦促民眾想好因應對策，確保安全。

本周末從西南部到墨西哥灣沿岸和東南部地區的氣溫將飆升；預計西南部氣溫將達到三位數，東南部和南部平原部分地區氣溫可能會達到華氏90多度。圖為在北卡州舉行的美國高爾夫球公開賽賽場發出超級熱浪警報。(歐新社)

氣象部門警告說，高溫是與天氣相關死亡的主因，當局鼓勵人們留在陰涼或有空調的地方，穿著淺色衣服並保持水分。氣象部門在社群媒體平台X上寫道：「認真看待」。

亞利桑納州六個郡周末收到高溫警告，包括馬里科帕郡(Maricopa)、皮納爾郡(Pinal)和格雷厄姆郡(Graham)。康乃狄克州已啟動該州極端炎熱天氣程序，為酷熱天氣預做準備。

氣象部門表示，周日預計美國東部將開始形成上層山脊，中西部、中部平原和田納西河谷大部分地區將出現異常高溫；預計最高氣溫將達到90多度，最高熱指數接近105度。

上周西南部熱浪 比平常更早出現，鳳凰城等城市的氣溫達到三位數；鳳凰城去年有645人因高溫死亡，今年全球氣溫已創下歷史新高，全球四分之三以上的人口經歷了至少一個月的極端高溫。美國去年遭遇了自1936年以來最多的熱浪；熱浪是指持續兩天以上的異常炎熱天氣。

國家氣象局表示，下一場熱浪16日將在中部加劇，然後向東傳播，一些地區可能出現極端高溫，達到每日最高溫紀錄。熱浪可能會持續一周，許多地方甚至會持續到下個周末。部分地區也將出現熱穹(heat dome)，熱空氣被大氣困住。

在佛羅里達州和許多其他州準備迎接強烈熱浪之際，太平洋西北地區將經歷反常的寒冷天氣，下周初，洛基山脈可能會出現季末降雪。

國家氣象局15日更新訊息表示，「在冷鋒到來之前，預計大盆地(Great Basin)中部和北部平原氣溫將高於平均水平，太平洋西北地區氣溫將遠低於平均水平。」