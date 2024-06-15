黃仁勳勉加州理工畢業生：站AI潮頭展拳腳 要跑不要走

黃仁勳勉勵加州理工學院畢業生，要在人工智能革命浪潮中勇立潮頭，全身心投入有意義的事業。（擷自caltech官網）

加州理工學院(California Institute of Technology)14日(周五)舉行第130屆畢業典禮，輝達 (Nvidia，另譯英偉達)創始人兼執行長黃仁勳 分享人工智慧 革命的獨到見解，以及輝達轉型為AI公司的非凡歷程，勉勵畢業生站立時代潮頭，在人工智慧領域大展拳腳，開創輝煌的事業和人生。

黃仁勳指出，人工智慧正在催生前所未有的新行業，未來將出現專門生產智慧、製造AI生成器的「智慧工廠」，如同工業革命時期的發電廠。他鼓勵畢業生運用習得的知識，深入鑽研人工智慧技術，在這場革命中「要跑不要走」。

黃仁勳提到，輝達有兩位優秀科學家來自加州理工學院，這也是他來此演講的原因之一。他分享了創立輝達的經歷，談到從零開始建立公司的艱辛過程。他詳細講述創建CUDA(Compute Unified Device Architecture)編程模型的漫長歷程，輝達花了20多年時間發明CUDA編程模型，徹底重塑計算技術。直到2012年，他們意識到深度學習的巨大潛力，開始在AI領域重點布局。過去十年，輝達投入大量資源，不斷突破人工智慧技術的邊界，終於引領行業迎來爆發式增長。如今，GPU正在處理大型語言模型，計算方式發生根本性的變革，無法想像的智慧軟體應運而生。

影音：記者張庭瑜

他回憶近期在台灣大學畢業典禮上的演講經歷，分享多個對畢業生有價值的經驗教訓。他以故事和人生經歷的形式來傳遞建議，並以一個園丁如何用竹鑷子細心剔除苔蘚的故事，來闡述全身心投入一項事業的重要性。他鼓勵畢業生積極參與人工智慧的研究和應用，並強調人工智慧是當今最具影響力的技術。人工智慧的發展速度非常快，變革了計算的基本方式和各行各業。他希望畢業生能夠在人工智慧革命中跑在前列，抓住這一時代帶來的機遇。

黃仁勳還分享他的人生感悟，鼓勵畢業生勇於探索不尋常的道路，全身心投入有意義的事業。要把挫折和困難視為成長的機遇，在痛苦中淬煉意志品質。他寄望年輕人能找到自己畢生熱愛的事業，在追求卓越的路上永不止步。同時，他也提醒大家要懂得生活的平衡，多陪伴家人，及時行孝，這樣人生才無憾。

他勉勵畢業生心存感激，特別是對父母的感恩。他說，能夠與家人共度時光是難得的機會，畢業生們應該珍惜這段時光。他回憶自己與家人相處的美好時光，並表示現在孩子們長大搬出去後，讓他感到失落。因此，他鼓勵畢業生在未來的日子裡多花時間陪伴父母和家人。

黃仁勳在加州理工畢業典禮現場演講引起了熱烈反響，不僅畢業生們聚精會神地聆聽，家長們也被他的熱情和見解所感染。（記者張庭瑜／攝影）

黃仁勳說，畢業生的學習經歷見證了他們的品格、決心和為夢想做出犧牲的意願。他表示，這些品質將在未來的生活中非常重要。他鼓勵畢業生為自己自豪，因為他們有能力做出犧牲並忍受痛苦和折磨，這些都是成功所必需的特質。

致詞最後，黃仁勳強調，儘管有太多的事情要去做，畢業生們仍應優先考慮自己的生活，這樣才能擁有足夠的時間去追求非傳統的、未曾探索過的道路，全力實現自己的夢想，並將挫折視為新的機遇，不斷前行。