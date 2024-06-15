「天主也微笑」 教宗接見逾百喜劇演員 琥碧戈珀也來了

教宗方濟各14日在教廷接見上百名喜劇演員，推崇他們的努力「讓天主也微笑」。圖為美國喜劇演員琥碧戈珀(左)與教宗握手。(路透)

教宗方濟各 14日飛往義大利 南部普利亞(Puglia)地區，會見七大工業國集團(G7)元首之前，先在梵蒂岡接見15國百餘名喜劇演員，推崇幽默，其中有來自美國的琥碧戈珀(Whoopi Goldberg)、吉米法隆(Jimmy Fallon)、克利斯洛克(Chris Rock)、史蒂芬柯柏特(Stephen Colbert)、柯南歐布萊恩(Conan O'Brien)；教宗表示，「你們讓天主也微笑」。

教宗對一眾喜劇演員表示，目前世局悲慘，眾人陷身在許多社會乃至個人緊急事件中，「你們有這個力量，散播和平與微笑」、「各位團結人們，原因在笑聲有感染力」；教宗另開玩笑說，請替他祈禱，但請支持他，別反對他。

教宗指出在創造天地時，聖靈的智慧便踐履喜劇的藝術，造福史上第一位觀眾天主本人；天主欣喜於自己所做的事。

教宗方濟各(中)14日在教廷接見上百名喜劇演員，推崇他們的努力「讓天主也微笑」。圖為兩名喜劇演員與教宗玩自拍。(歐新社)

教宗表示，大家可以記住一點：設法讓會心一笑浮現於哪怕僅只一位觀眾的嘴唇，都讓天主也微笑。

教宗表示，世人與自己所愛的人玩耍、開玩笑，用相同的方式來「戲謔」天主是無傷大雅的。

教宗演說結束後，個別接見所有喜劇演員，並與其中一些人打趣開玩笑。

琥碧戈珀後來表示，這種經驗棒極了，有愛的感覺，讓她很快樂。

教宗方濟各14日在教廷接見上百名喜劇演員，推崇他們的努力「讓天主也微笑」。(歐新社)

歐布萊恩表示，教宗講義大利話，所以自己不太懂他講什麼；自己與一眾喜劇同仁們身處一室，而許多人是多年好友了，這種場合相當奇特，「我們都在想，怎會發生這種事？我們怎會來此，而他們何時會把我們扔出去？」

歐布萊恩承認自己的義大利話很爛，希望能改進；但他不忘告訴教宗，自己替他的回憶錄做好有聲書了，再開玩笑說，「真棒，這樣他就不會忘記我了。」