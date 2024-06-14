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50人挑9人 台裔花泳好手劉嫣然 挺過奧運資格層層選拔

記者丁曙／洛杉磯報導
劉嫣然勝出掛滿獎牌，嫣然一笑。（劉嫣然提供）
劉嫣然勝出掛滿獎牌，嫣然一笑。（劉嫣然提供）

「百裡挑一」或「沙裡淘金」是耳熟能詳的漢語成語，描述從一百個當中挑出這一個，或比喻從大量材料中擷取少許精華，形容精挑細選，人才難得。美國奧運代表團花泳選手的甄選過程正是如此。

巴黎奧運美國代表團花泳選手劉嫣然(Calista Liu)說，花式游泳隊的選拔過程複雜而嚴格，由多個階段組成。來自全國各地的選手必須是現任美國花式游泳隊成員，並由俱樂部主教練推薦，才能報名參加每年舉行的為期兩天的國家隊選拔賽。每年參加人數從30人到50人不等。選拔賽分為三個階段，包括基本功、技術技能、套路(有音樂和無音樂)，每個部分對參賽者進行分開的和單獨的測試。

劉嫣然水中笑迎美好明天。(劉嫣然提供)
劉嫣然水中笑迎美好明天。(劉嫣然提供)

通常，從測驗中遴選出12至16人。運動員一旦入選國家成年隊，就必須在現場參與全職訓練。在每四年一屆的奧運前一年，選拔過程則更加嚴格和激烈。隨著奧運年世界盃的臨近，初選入圍的16名運動員必須經過多重考核，逐級淘汰，人數減少到12人。在奧運前兩個月進行的最後一次篩選，再將12人減少到9人，由最後9人組成美國奧運花泳代表隊。

劉嫣然表演水中倒立。（劉嫣然提供）
劉嫣然表演水中倒立。（劉嫣然提供）

2023年4月，劉嫣然分別獲得了美國國家青少年隊(15至19歲)和成年隊(19歲及以上)的參賽資格，再經過層層淘汰，直至2024年5月，正式入選為美國奧運代表團花泳隊成員。

奧運的花式游泳比賽在3公尺深、25公尺長和20公尺寬的游泳池中進行，比賽分為兩個小項：雙人賽和團體賽。每個小項又分為兩種表演形式：自由自選和技術自選。裁判組將根據運動員的動作完成度、同步性、動作難度、音樂的運用以及舞蹈編排來打分。

巴黎奧運 入圍 世界盃

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