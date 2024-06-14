前進巴黎奧運 台裔花泳好手劉嫣然：我喜歡挑戰

劉嫣然表演水上芭蕾。(劉嫣然提供)

舉世矚目的2024巴黎奧運 將於7月26日至8月11日舉行，龐大的美國奧運代表團中有一位花式游泳選手劉嫣然(Calista Liu)，她生於南加州的台灣移民家庭 ，正在進行賽前強化訓練，爭取以好成績為國爭光。奧運比賽結束後她將赴史丹福大學 (Stanford University)深造，文武兼備，前程似錦。

劉嫣然說，「美國花式游泳隊自2008年以來首次獲得奧運參賽資格，這是一個重要的里程碑，我們對這項非凡的成果感到無比興奮，也對巴黎奧運充滿期待」。

劉嫣然(左)和隊友雙人造型，白鶴展翅。(劉嫣然提供)

花式游泳(Artistic swimming)又稱「水上芭蕾」，綜合游泳、體操和芭蕾等多種技巧，已發展成為一種具有舞蹈表演和藝術造型的游泳類項目。運動員上半身露出水面或在水中倒立，需要有超強的柔韌性、力量和細節的掌控能力及協調性。

劉嫣然練習花式游泳近10年，九歲起在私人花式游泳隊學習，每周訓練30多個小時。作為巴黎奧運花泳選手和高中學生，平衡訓練和學業是一項不小的挑戰，達成這個目標需要做出許多犧牲。「有時我一天只睡三小時，錯過了和朋友一起參加的社交活動。我在公立學校讀了九年級和十年級，然後轉為上網課，以適應我在國家隊的全職訓練。儘管面臨這些挑戰，我還是完成了11門AP課程，並在整個高中期間保持了全A的成績」。

劉嫣然為入選美國花泳隊前進巴黎奧運感到十分自豪。(劉嫣然提供)

劉嫣然從小就喜歡在水中嬉戲，三個月大開始學游泳，九歲加入當地的藝術游泳俱樂部時，已是游泳健將，並擁有四年芭蕾舞經驗。她的媽媽Sylvia Liu說，藝術游泳可能更適合她的身體條件，結合力量和舞蹈技能，可能更有成就。因為劉嫣然個子長得比較高，跳芭蕾舞不是最佳選項。

2022年劉嫣然入選美國花泳少年及青年隊，接受每天六小時以上的全職訓練。此後，她參加了多項國內及國際的花泳比賽，包括2023及2024年世界盃，世界錦標賽及美洲大賽，2024卡達世界水上運動錦標賽，一路過關斬將，與隊友們攜手為美國花泳隊拿到了2024年巴黎奧運入場券。

劉嫣然和隊友們表演水上造型。(劉嫣然提供)

儘管高中課業繁重，訓練又占去她不少時間，劉嫣然憑藉勤奮與毅力，在課業與訓練之間取得平衡，保持著優異的學業成績，以全A成績畢業。她2023年接受了史丹福大學錄取邀請，今年9月將成為該校新生。

劉嫣然說，史丹福大學是一所享有盛譽的學府，提供豐富的資源和世界一流的學習環境，網羅各領域具有全面能力和傑出成就的人才。自己在初中和高中期間參加了多項活動，除了持續訓練花式游泳外，還有其他課外活動。她是學校女子水球隊和游泳隊成員、模擬聯合國俱樂部會員，還擔任相關學生組織(ASB)主席。

劉嫣然花泳比賽，清水出芙蓉。(劉嫣然提供)

她透過花式游泳也獲得了大開眼界的機會，並在國際比賽中與來自世界各地的一些最優秀的運動員相識。透過前往不同國家參加比賽，她也了解了不同的文化。這些寶貴的經驗，在申請大學時為她提供了獨特的優勢，十分符合史丹福大學的招生標準和人才培養目標。

劉嫣然尚未確定大學專業，目前全神貫注於7月巴黎的奧運比賽。幸運的是，史丹福大學允許新生暫時不確定專業，讓他們有時間探索和發現自己真正的興趣和優勢所在。「我在所有科目上成績都不錯，我也喜歡挑戰，相信可以在各個領域取得成功，並希望有更多時間去探索真正讓我興奮並可能成為我一生職業的事情」。