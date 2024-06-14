我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不信電動車的川普 被馬斯克的Cybertruck圈粉了？

聖嬰現象結束 反聖嬰可能夏季到來「美國陷入酷暑」

美軍售交貨延宕 台國防部報告遭疑灌水、美化

記者程嘉文／台北報導
台灣從美國採購的拖式反裝甲飛彈延宕交運。圖為車載拖式反裝甲飛彈在陸軍天馬操演中射擊海面目標。(本報資料照片)
台灣從美國採購的拖式反裝甲飛彈延宕交運。圖為車載拖式反裝甲飛彈在陸軍天馬操演中射擊海面目標。(本報資料照片)

美國售台武器屢傳交貨延宕，甚至連美國國會議員都表關注。台立院外交國防委員會先前作出決議，要求台國防部對軍售執行狀況提出報告。台國防部報告指出，目前進行中的對美重大軍購案共18項，其中三項延宕，兩項超前，其他進度正常。但專家指出，這是因為多項原本進度延宕的案子已重訂期程，台國防部是依據已展延的最新期程，得出只有三項延宕的結論。

依據台國防部提交立院的報告，延宕交運的項目包括：拖式反裝甲飛彈，原應於2022年度開始交貨，但美方廠商產能有問題，且未通過美軍驗測。F-16A/B戰機升級案，飛機構改已如期於2023年度完成，但搭配的AGM-154C飛彈要延遲到2026年度。F-16C/D Block70戰機採購，預計今年底第一架交機。

提前交運項目包括：M142海馬士多管火箭系統，原計畫2027年交運的18套發射系統，可提前至2026年。標槍反裝甲飛彈，執行年度至2024年，總數400枚，現已交運251枚，超前51枚。其他包括岸置魚叉飛彈系統等13案都正常，報告也透露，M1A2戰車去年底已在美國交車14輛，供台方種子教官在美軍基地實施訓練。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲說，此報告的「延宕」與「超前」，並非基於這些軍購當初的交運期程，而是與修改後的期程相比。若按雙方最早版本發價書期程，包括M1A2戰車、岸置魚叉飛彈、MQ-9無人機、刺針飛彈等案，都是延後。

台灣立院資深幕僚說，兩項「超前」項目也有灌水之嫌：標槍飛彈本應於2023年交運完成，如今展延到2024年。海馬士系統雖發射車提前交運，但國防部可沒說，搭配的火箭彈與飛彈也能一併提前交貨。

國防部

上一則

不信電動車的川普 被馬斯克的Cybertruck圈粉了？

下一則

馬辦：「兩岸」互不隸屬、非「兩國」 賴清德欺騙外媒

延伸閱讀

傳土耳其與美簽署F-16軍售案 金額230億美元

傳土耳其與美簽署F-16軍售案 金額230億美元
18項美對台軍購僅3案延宕？魔鬼藏在文字裡

18項美對台軍購僅3案延宕？魔鬼藏在文字裡
加拿大國防部：擬向烏克蘭運送2000枚火箭及武器

加拿大國防部：擬向烏克蘭運送2000枚火箭及武器
荷蘭國防部：中戰機接近巡防艦 致潛在不安全情況

荷蘭國防部：中戰機接近巡防艦 致潛在不安全情況

熱門新聞

微博上傳出吉林省吉林市一公園發生凶案，有外國人受傷。（微博截圖）

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

2024-06-10 19:27
杭特‧拜登的前女友兼嫂嫂海莉(圖)6日出庭作證。(美聯社)

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

2024-06-06 14:38
Noa Argamani在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

2024-06-08 19:20
被以軍救出的諾亞(右)與父親相擁。(路透)

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

2024-06-09 16:23
杭特‧拜登在聆聽宣判後，與第一夫人吉兒及妻子一同步出法庭。(擷自YouTube@ABC News Live)

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

2024-06-11 12:27
杭特（右）與妻子梅莉莎（左）7日牽手一起步出法院。（路透）

長女娜歐蜜作證回憶一段往事 讓杭特當庭落淚

2024-06-07 20:55

超人氣

更多 >
紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國
全球最安全的旅遊城市 就在這裡

全球最安全的旅遊城市 就在這裡
紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周
WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安

WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安
G7領袖合照 義總理C位 旁邊6名領袖都是跛腳鴨

G7領袖合照 義總理C位 旁邊6名領袖都是跛腳鴨