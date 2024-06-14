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賴清德：中華民國、中華人民共和國互不隸屬 馬、蔡都講過

記者蔡晉宇／台北報導
中華民國總統賴清德接受「時代雜誌(Time)」專訪，並成為封面人物。(取自Time網站)
中華民國總統賴清德接受「時代雜誌(Time)」專訪，並成為封面人物。(取自Time網站)

兩岸關係發展，備受國際矚目。中華民國總統賴清德接受「時代雜誌(Time)」專訪表示，他在就職演說中提到，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，這個事實他不是第一個講，完全沒有挑釁的意思，前總統蔡英文在2021年國慶提出的「四大堅持」就已經提到；前總統馬英九任內也講過，中華民國是一個主權獨立的國家，兩岸互不隸屬。

時代雜誌於13日刊出賴清德專訪，針對「互不隸屬」談話爭議，賴清德表示，他是根據中華民國憲法第二條跟第三條來陳述這個事實，在台灣這幾十年來有人民、土地、主權、政府，本身在國際法上就是一個主權獨立的國家。「我的目的是在團結台灣人民」。

談兩岸交流 賴：應尊嚴對等

賴清德邀請中國國家主席習近平，跟台灣共同承擔起區域和平穩定的責任，創造區域的繁榮，也帶給世界和平的利益。賴清德主張與中國「尊嚴與對等」的交往，中華人民共和國應該正視中華民國的存在，也要拿出誠意和台灣民選合法的政府進行交流合作；每一個議題都應互利互惠，好比台灣開放觀光客到中國去旅遊，中國也應開放觀光客來台灣旅遊；台灣開放學生到中國去就學，中國也應要開放學生來台灣就學；中國和台灣在進行交流合作的時候，都該有一個共同的信念，就是促進兩岸人民的福祉，未來邁向和平共榮的目標。

賴清德表示，台灣新政府願意協助中國，增進台海、兩岸和平繁榮，一個穩定的中國可以成就安全的台灣；一個繁榮的台灣也可帶動進步的中國，他不樂見中國經濟變壞，社會出現混亂。

談服貿協議 賴：時機已過了

對於台灣內部部分意見盼重啟服貿協議談判，賴清德表示，簡單的一句話，就是時機已經過了，因大量台商已離開中國大陸，台灣未來經濟體也跟中國目前經濟體性質有很大差異，這對台灣的庶民經濟會帶來很大影響。

面對朝野新局，賴清德表示，國會選舉三黨不過半，是人民的決定，提供每一個政黨分享自己理念、共同承擔國家責任的機會。人民決定「三黨不過半」，當某個政黨不符合人民期待時，人民還是會出來做主，讓國家持續前進。不分朝野政黨，都應秉持「人民至上、國家利益優先」為原則，面對中國各項打壓，任何政黨都不可以為政權犧牲國家主權，人民利益亦不應受到任何極權國家的影響。

賴清德13日在接見美國前白宮副國安顧問博明(Matt Pottinger)則表示，因應威權主義擴張，台灣要深化民主夥伴的關係，積極落實和平四大支柱行動方案，跟美國及理念相近國家密切合作，提升實力，共同維護區域和平穩定。

賴清德 中華民國 觀光

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