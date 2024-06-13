報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍

新入籍的公民握著國旗與護照。(美聯社)

國務院估計，旅居海外的美國公民 約有900萬人，但有近四分之一美國僑民正「認真考慮」或「計畫」放棄美國公民身分。事實上，自2013年以來，每年有3000至6000人放棄美國公民身分。

由海外美僑成立經營的IamExpat Media報導，儘管從絕對數量來看，放棄美國公民身分並不常見，但與大多數已開發國家相比，美僑放棄公民身分的情況更頻繁；40%有意放棄公民身分者表示，美國報稅 要求，讓居住國外的美國人負擔太大。

放棄美國公民身分的人數從1900年代和2000年代低點，急劇上升。律師指出，2010年美國通過「海外帳戶稅收合規法」(簡稱FATCA或「肥咖條款」)並積極宣傳後，在國外長大的「偶然美國人」（accidental Americans）突然意識到自己的美國公民身分及海外公民納稅義務，大大推升了放棄公民身分的人數。

美僑每年繳納美國所得稅，須報告其全球收入，可能必須在兩個國家報稅和納稅。儘管國稅局提供海外收入豁免和稅收抵免等機制，但許多美僑對報稅規範不知所措；約三分之二旅居海外的美國公民以為自己毋需向美國納稅。

「只是，事情很快就會變得非常複雜，」為美國僑民處理報稅事宜的1040 Abroad公司創辦人瓦格納(Olivier Wagner)說。一旦外國帳戶餘額超過1萬元，僑民必須向財政部提交外國銀行報告和財務帳戶(FBAR)。有些僑民可能還需揭露外國金融帳戶；假設某人有5000元儲蓄和4975元投資 ；若其投資在一年中任何時候增至5025元，就需要報告。

FBAR截止日期4月15日，錯過截期者會被自動延期至10月15日。除FBAR之外，帳戶超過一定限額者還需提交8938表格，該表格旨在遏阻持有海外帳戶者逃稅。

此外，許多美僑也對美國政府感到沮喪。新冠疫情可能促使一些人留在國外，據稱美僑有60%不同意美國政府做法；還有許多人認為美國政府並沒有公平地代表他們。

「許多僑民只想過正常的財務生活，」瓦格納說： 「我可以肯定地說，絕大多數住在海外的美國人都是中產階級。我們談的並不是住在遊艇上的億萬富翁。」