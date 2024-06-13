我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金曲獎「致敬李玟」王力宏將獻唱 坦言「心情複雜」

馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍

記者胡玉立／綜合報導
新入籍的公民握著國旗與護照。(美聯社)
新入籍的公民握著國旗與護照。(美聯社)

國務院估計，旅居海外的美國公民約有900萬人，但有近四分之一美國僑民正「認真考慮」或「計畫」放棄美國公民身分。事實上，自2013年以來，每年有3000至6000人放棄美國公民身分。

由海外美僑成立經營的IamExpat Media報導，儘管從絕對數量來看，放棄美國公民身分並不常見，但與大多數已開發國家相比，美僑放棄公民身分的情況更頻繁；40%有意放棄公民身分者表示，美國報稅要求，讓居住國外的美國人負擔太大。

放棄美國公民身分的人數從1900年代和2000年代低點，急劇上升。律師指出，2010年美國通過「海外帳戶稅收合規法」(簡稱FATCA或「肥咖條款」)並積極宣傳後，在國外長大的「偶然美國人」（accidental Americans）突然意識到自己的美國公民身分及海外公民納稅義務，大大推升了放棄公民身分的人數。

美僑每年繳納美國所得稅，須報告其全球收入，可能必須在兩個國家報稅和納稅。儘管國稅局提供海外收入豁免和稅收抵免等機制，但許多美僑對報稅規範不知所措；約三分之二旅居海外的美國公民以為自己毋需向美國納稅。

「只是，事情很快就會變得非常複雜，」為美國僑民處理報稅事宜的1040 Abroad公司創辦人瓦格納(Olivier Wagner)說。一旦外國帳戶餘額超過1萬元，僑民必須向財政部提交外國銀行報告和財務帳戶(FBAR)。有些僑民可能還需揭露外國金融帳戶；假設某人有5000元儲蓄和4975元投資；若其投資在一年中任何時候增至5025元，就需要報告。

FBAR截止日期4月15日，錯過截期者會被自動延期至10月15日。除FBAR之外，帳戶超過一定限額者還需提交8938表格，該表格旨在遏阻持有海外帳戶者逃稅。

此外，許多美僑也對美國政府感到沮喪。新冠疫情可能促使一些人留在國外，據稱美僑有60%不同意美國政府做法；還有許多人認為美國政府並沒有公平地代表他們。

「許多僑民只想過正常的財務生活，」瓦格納說： 「我可以肯定地說，絕大多數住在海外的美國人都是中產階級。我們談的並不是住在遊艇上的億萬富翁。」

美國公民 報稅 投資

上一則

SpaceX、馬斯克被控不當解雇 馬斯克另被揭與女員工發生性關係

下一則

劍指中國 多國軍機軍艦齊聚日本 分析：對地區有危機感

延伸閱讀

G7峰會前出手切斷中俄連結 美：北京有意穩定雙邊關係

G7峰會前出手切斷中俄連結 美：北京有意穩定雙邊關係
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
趙小蘭分享當亞裔女部長秘訣 「在美國人中當美國人」

趙小蘭分享當亞裔女部長秘訣 「在美國人中當美國人」
50年前美國老房子 夫婦DIY改造成自然度假風

50年前美國老房子 夫婦DIY改造成自然度假風

熱門新聞

微博上傳出吉林省吉林市一公園發生凶案，有外國人受傷。（微博截圖）

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

2024-06-10 19:27
杭特‧拜登的前女友兼嫂嫂海莉(圖)6日出庭作證。(美聯社)

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

2024-06-06 14:38
超微執行長蘇姿丰去年收入逾3000萬元，是五百大公司女性執行長的榜首。(歐新社)

女CEO增多 蘇姿丰身價3030萬 連5年榜首

2024-06-04 02:16
Noa Argamani在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

2024-06-08 19:20
被以軍救出的諾亞(右)與父親相擁。(路透)

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

2024-06-09 16:23
杭特‧拜登在聆聽宣判後，與第一夫人吉兒及妻子一同步出法庭。(擷自YouTube@ABC News Live)

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

2024-06-11 12:27

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？