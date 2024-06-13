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拜川對決無感、不滿經濟走向…美國人今年投票意願降低

記者顏伶如／綜合報導
圖為2020年11月3日大選日亞特蘭大市的義工協助選民投票。(美聯社)
圖為2020年11月3日大選日亞特蘭大市的義工協助選民投票。(美聯社)

根據哥倫比亞廣播公司新聞部(CBS News)與民調機構YouGov公布的最新聯合民調，不參加2024年總統大選投票的選民，人數可能比2020年大選來得多。

某些政治觀察家表示，2024年大選堪稱美國近代史上最重要的一場選舉，尋求連任的拜登總統將與前總統川普再次對決，選舉季節開跑以來，兩人在經濟、墮胎權、以色列-哈瑪斯戰爭與民主等議題相互較勁。

然而，民調結果卻顯示，許多選民寧可作壁上觀。

哥倫比亞廣播公司新聞部與YouGov聯合民調在6月5日至7日之間進行，針對1615名登記選民完成調查。統計顯示，回答11月一定會投票的受訪者約有80%。

圖為2020年11月3日大選日在賭場拉斯維加斯的選民排隊投票。(美聯社)
圖為2020年11月3日大選日在賭場拉斯維加斯的選民排隊投票。(美聯社)

相較之下，2020年大選之前完成的相同民調，則有較高比率受訪者說一定投票。2020年4月28日至5月1日對2200名成年人完成的調查顯示，83%受訪者說大選一定會投票；2020年7月21日至24日對2008名成年人完成的調查，有89%受訪者回答一定去投票。

新聞周刊(Newsweek)分析，看起來雖然只有微小差異，但選民投票率的少數差別，卻可能對選舉結果產生巨大影響，不相上下的得票率可能決定少數搖擺州的最終勝負。

2020年大選時，拜登取得勝利的三個州，是以不到1%的得票率差別險勝，另外有三州是以不到5%的得票率差距獲勝。

芝加哥大學(University of Chicago)政治政策教授富勒爾(Anthony Fowler)對新聞周刊表示，選民投票率的微幅改變，對於決戰州可能帶來關鍵影響，最近幾場總統選舉的幾個決戰州，勝敗結果都只有非常小的差距，選民是否參加投票，可能讓選舉結果因此轉為對某一方有利。

富勒爾表示，美國民眾今年投票意願降低，可能與拜登、川普同樣具有爭議性也同樣不受歡迎有關，許多選民對於能夠投票的選項有限感到失望，特別是中間派選民與獨立選民。

雪城大學(Syracuse University)政治學教授瑞赫爾(Grant Davis Reeher)指出，加薩戰爭恐讓某些選民變得不想投票，特別是年輕的進步派選民，對於經濟繁榮並沒有切身感受的美國人可能也不太願意投票。

瑞赫爾說，民眾對於國家的經濟走向普遍存有不滿，對於政治現況、兩黨候選人並未對於解決問題做出更多，同樣感到不滿。

投票 民調 拜登

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