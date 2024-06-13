我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金曲獎「致敬李玟」王力宏將獻唱 坦言「心情複雜」

馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

被抓移民人數僅略降…拜登新令遏止無證客 沒看到效果

記者顏伶如／綜合報導
圖為10日在在美墨邊境聖地牙哥的Jacumba Hot Springs入境後的無證婦女抱著嬰兒，等待政治庇護手續。(路透)
圖為10日在在美墨邊境聖地牙哥的Jacumba Hot Springs入境後的無證婦女抱著嬰兒，等待政治庇護手續。(路透)

新聞周刊(Newsweek)12日分析，拜登總統雖然採用了前總統川普的美墨邊境手段，但新規上路之後，似乎沒有奏效。

NewsNation新聞網站指出，根據初步統計，拜登新的行政命令上路之後，對於美墨邊境非法入境人數，並沒有產生太多遏阻效果。

海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)消息來源提供數據顯示，拜登行政命令頒布之前三天，在美墨邊境遭到查緝的無證移民每天平均已超過3500人，6月5日行政命令生效首日，邊境巡邏員在美墨邊境累計查緝非法入境移民約4000人，接下來三天每日遭查緝人數只出現微幅減少，遭拘留的無證客人數則有增加。

無證移民問題成為連任包袱，拜登上周頒布限縮美墨邊境無證移民申請庇護的行政命令。根據新規，每日非法移民人數如果超過2500人門檻，則停止接受無證移民的庇護申請，由於行政命令實施當天非法入境人數已超過門檻，因此規定立即生效。

圖為10日在在美墨邊境聖地牙哥的Jacumba Hot Springs入境後等待...
圖為10日在在美墨邊境聖地牙哥的Jacumba Hot Springs入境後等待政治庇護手續的無證客。(路透)

川普上台初期曾經使用行政權限，對穆斯林國家旅客頒布旅遊禁令。報導指出，拜登行政命令公布後引起反對聲浪，也被拿來與川普任內政策做比較。

康乃爾法學院(Cornell Law School)教授葉爾-羅爾(Stephen Yale-Loehr)對新聞周刊指出，總統對於管制邊境地區的非法入境人潮，「能做的就只有這麼多」。

葉爾-羅爾說，這些人遠走異鄉的理由很多，包括受到迫害、戰爭、氣候變遷、貧窮等，「總統公告」(presidential proclamation)根本沒辦法阻止這些狀況」，唯有透過多管齊下的策略才能有效解決問題，例如與區域夥伴合作、建立行動辦公室對尚未離開家園的民眾宣導申請簽證的選項、增加外援以改善經濟環境，以助民眾不必離鄉背井求生存。

葉爾-羅爾表示，這些措施雖然拜登政府都有採取，但需要時間才能看到具體成果。

哥倫比亞法學院(Columbia Law School)移民權益診所(Immigrants' Rights Clinic)主任穆克吉(Elora Mukherjee)受訪時說，解決邊境問題需要國會拿出行動。

穆克吉指出：「拜登行政命令讓數以千計民眾生命面臨危險，卻無法補救破損的移民制度。」

非法移民 拜登 美墨邊境

上一則

馬斯克值不值得拿500億天價薪酬 特斯拉股東看法分歧

下一則

拜川對決無感、不滿經濟走向…美國人今年投票意願降低

延伸閱讀

「我真的不知道該選誰」 民調：6成對川普沒好感、對拜登好感也僅4成

「我真的不知道該選誰」 民調：6成對川普沒好感、對拜登好感也僅4成
拜登赴義大利出席G7峰會 川普將「如影隨形」

拜登赴義大利出席G7峰會 川普將「如影隨形」
非法購槍案／川營批：拜登家族「真正犯罪」被轉移焦點

非法購槍案／川營批：拜登家族「真正犯罪」被轉移焦點
最新民調：今年大選不投票的美國人將比2020年多

最新民調：今年大選不投票的美國人將比2020年多

熱門新聞

微博上傳出吉林省吉林市一公園發生凶案，有外國人受傷。（微博截圖）

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

2024-06-10 19:27
杭特‧拜登的前女友兼嫂嫂海莉(圖)6日出庭作證。(美聯社)

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

2024-06-06 14:38
超微執行長蘇姿丰去年收入逾3000萬元，是五百大公司女性執行長的榜首。(歐新社)

女CEO增多 蘇姿丰身價3030萬 連5年榜首

2024-06-04 02:16
Noa Argamani在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

2024-06-08 19:20
被以軍救出的諾亞(右)與父親相擁。(路透)

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

2024-06-09 16:23
杭特‧拜登在聆聽宣判後，與第一夫人吉兒及妻子一同步出法庭。(擷自YouTube@ABC News Live)

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

2024-06-11 12:27

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？