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馬斯克值不值得拿500億天價薪酬 特斯拉股東看法分歧

編譯陳韻涵／綜合報導
特斯拉的股東13日將在股東大會上宣布是否同意執行長馬斯克(右)近500億元的薪酬方案。圖為馬斯克在加州的一項活動上介紹特拉斯的自駕車。(路透)
特斯拉的股東13日將在股東大會上宣布是否同意執行長馬斯克(右)近500億元的薪酬方案。圖為馬斯克在加州的一項活動上介紹特拉斯的自駕車。(路透)

特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)過去幾周嘗試說服股東恢復他將近500億元的薪酬方案，股東投票結果將於13日在股東大會上揭曉；這項薪酬計畫曾被德拉瓦州法官宣布無效而擋下，該法官形容那是「公開市場史上最高」的薪酬。

特斯拉發布的影片呼籲股東考量馬斯克推廣研發的人形機器人Optimus，決定投票意向；投票者有機會贏得馬斯克陪同參觀奧斯汀「超級工廠」(Gigafactory)的機會。

馬斯克在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」上，發布多則關於投票的推文，包括他預料此案將通過，寫道：「大眾情緒明確支持」。

這場投票13日將在奧斯汀舉行的年度股東大會上結束並宣布結果，但目前結果難料。

華盛頓郵報報導，對於世界上最富人之一的馬斯克是否應得天價薪酬，大股東看法分歧，畢竟馬斯克並非專注單一公司的企業領袖。

華郵分析，這意味個別投資人的票數將決定該方案能否通過，其中許多個別投資人基於馬斯克為一代天才的公眾形象而入股。

投票結果不僅左右馬斯克的命運，也影響特斯拉的發展；特斯拉面臨銷售疲軟、全球競爭和大規模裁員等困境。

此外，馬斯克曾威脅股東，稱若拒絕薪酬方案將離職，並另循他處發展未來技術，包括機器人和人工智慧。

而若股東批准這項方案，馬斯克則將透過股票選擇權，獲得對特斯拉董事會的更多控制權。

特斯拉董事會主席羅賓‧丹霍爾姆(Robyn Denholm)本月寫信給投資人，呼籲投資人支持馬斯克，因為他「並非典型主管」，「需要不同的東西」來激勵他。

紐約市主計長蘭德(Brad Lander)辦公室持有約340萬股特斯拉股票，並代表公職人員投資。蘭德表示，考量特斯拉的困境及馬斯克堅持將注意力分散到諸多企業，包括一間新創的AI公司(xAI)，這項薪酬計畫不合理。

蘭德說：「我們需要一位全職的執行長，專注企業發展並為股東創造豐厚回報，而不是三心二意或追逐耀眼新目標。」

馬斯克 特斯拉 投票

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