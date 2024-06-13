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馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

SpaceX、馬斯克被控不當解雇 馬斯克另被揭與女員工發生性關係

記者胡玉立／綜合報導
太空探索科技公司(SpaceX)四男四女共八位前任工程師12日向洛杉磯州法院控告SpaceX公司及執行長馬斯克(Elon Musk)，指SpaceX普遍存在性別歧視文化，導致他們2022年無故遭解雇。(路透)
太空探索科技公司(SpaceX)四男四女共八位前任工程師12日向洛杉磯州法院控告SpaceX公司及執行長馬斯克(Elon Musk)，指SpaceX普遍存在性別歧視文化，導致他們2022年無故遭解雇。(路透)

太空探索科技公司(SpaceX)四男四女共八位前任工程師12日向洛杉磯州法院控告SpaceX公司及執行長馬斯克(Elon Musk)；指SpaceX普遍存在性別歧視文化，他們就公司涉嫌性騷擾和歧視女性表達擔憂後，2022年無故遭解雇。他們指控SpaceX和馬斯克報復和無故解雇違反加州法律，尋求賠償，並要求法院禁止SpaceX繼續採取非法行為。

華爾街日報11日則長篇報導億萬富翁馬斯克與SpaceX內部女性員工的私密關係；指馬克斯曾與一名在SpaceX實習的女大學生約會並發生關係，還帶她去西西里島度假；此女後來於2017年至2019年為SpaceX工作。但她透過馬斯克的律師表示，「我在SpaceX工作期間，未與馬斯克有任何浪漫關係，馬斯克對我做的事都不是掠奪性或錯誤的」。

其他幾名女性員工說法顯然不同。一人聲稱，2016年馬斯克向她暴露身體並提議送她一匹馬，以換取性行為。一名2013年離職的女性稱，馬斯克曾要求她為他生子。第四名女性與馬斯克有過一個月性關係，但兩人後來鬧得很僵，最後該女離職，簽下禁止討論為馬斯克工作的協議。

控告SpaceX和馬斯克的原告指稱，他們發信指出馬斯克在社媒發表帶有性暗示的言論「令人分心和尷尬」，敦促高層主管禁止這些言論，結果馬斯克在2022年下令解雇他們；他們指控馬斯克的行為助長SpaceX「普遍的性別歧視文化」，女性工程師經常面臨騷擾和性別歧視言論；有些高級工程師會使用性行為和男性生殖器的委婉用語來描述公司製造的火箭零件。

原告指出，「這些行為具有可預見的實際結果，侵犯原告福祉，造成痛苦，擾亂原告在工作場所的情緒安寧」。

SpaceX否認存在不當行為，指2022年那封信具破壞性，那些員工因違反公司政策被解雇。SpaceX也否認馬斯克參與該解雇決定。

國家勞工關係委員會(NLRB)對此案相當重視，今年3月曾舉行聽證會，指SpaceX侵犯員工權利；SpaceX則反告NLRB內部執法程序違憲。

馬斯克 SpaceX 歧視

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