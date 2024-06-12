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彈琴雙手獲靈感 芝加哥伊大華裔學者研發出測精神病App

特派員黃惠玲／芝加哥報導
來自台灣的芝加哥伊大腦科專家廖瑋勳。(取自UIC官網)
來自台灣的芝加哥伊大腦科專家廖瑋勳。(取自UIC官網)

心理疾病幾乎成為全美最受關注的健康問題之一，許多患者諱疾忌醫醫，更容易導致病情惡化。芝加哥伊利諾大學(UIC)精神病學及生物工程學華裔教授廖瑋勳(Alex Leow)為此創建了一款智能手機應用程式(App)，一般人只要用App實時檢測，就可以掌握心理健康狀況及是否患精神疾病。

廖瑋勳來自台灣，她說自己在成為腦科專家前，曾有過不同的職業抱負；喜歡數學且琴藝出色的她「曾想成為一名鋼琴家或數學家」，但她後來放棄了成為鋼琴家的夢想，來美留學，「我真的很想做研究，想把我對數學的熱情跟醫學實踐結合起來」。

透過郵件訪問，廖瑋勳說，當然上述想法是在人工智慧(AI)之前，但她表示，其實整個人體中有一個系統最適合數學建模，那就是人類的大腦，「人腦就像一台生物電腦，這就是為什麼我決定成為一名精神科醫生，研究腦科學的原因」。

早在人工智慧大發展之前，廖瑋勳就已在研究人工智慧在心理健康領域的應用，她的研究專長是躁鬱症(bipolar disorder)。

廖瑋勳談到，「我在台灣長大時，人們並不談論心理健康問題，甚至對此感到羞恥或內疚，」而這種對疾病保持沉默的文化，加遽了亞裔社區的心理健康危機，因此如何讓人們能夠簡單快速的掌握心理健康狀態，一直是她研究思考的方向。

她說，這也是自己希望為亞裔社區和世界各地的其他人解決的問題。

2015年，智慧型手機及可穿戴技術出現時，有次她看著自己在琴鍵上的雙手時，瞬間恍然大悟，「既然我們可以為人體設計一款健身追蹤器，為什麼不能為人腦設計一款追蹤器呢？」

她從此潛心開發了應用程式BiAffect，這款應用程式可讓用戶利用內建的鍵盤取代手機鍵盤，「這樣每次當你寫電子郵件時，在社交媒體發文或給朋友發簡訊時，使用鍵盤的時間就會被保存下來，如此一來我們就能了解你打字的快慢」。

BiAffect提供的持續個人化數據，有助於檢測精神疾病。例如，發送簡訊的頻率可能表示躁鬱症發作的跡象；她的團隊也發現，頻繁的拼字錯誤與較高的憂鬱程度間存在相關性。

此外，該款App還能分辨出人們在使用鍵盤時是站著或躺著，這是判定抑鬱症患者不可或缺的方法。

廖瑋勳說，BiAffect可以利用這些客觀的實時信息，更好控制自己的心理健康，並在症狀發展到無法挽回的地步之前，根據這些信息採取行動。

目前該款應用程序有2000多位用戶，這些用戶被廖瑋勳稱為「公民科學家」，整個App仍在完善中，她希望很快能夠變成一個預警系統，讓App的信息成為醫療服務提供者的工具，並帶來新的治療方法，包括根據那些可能有自殺傾向者的行為模式採取行動。

琴藝出色的廖瑋勳，在一次彈鋼琴時望著雙手，產生靈感，想到建立腦部追蹤的檢測心理健...
琴藝出色的廖瑋勳，在一次彈鋼琴時望著雙手，產生靈感，想到建立腦部追蹤的檢測心理健康方式的應用程式。(取自領英)

心理健康 App 人工智慧

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