7月移民排期公布 非中國出生第3優先倒退11月
國務院10日公布2024年7月移民排期，其中親屬移民項目部分推進，從一周到三個多月不等；職業移民中國出生部分前進一到兩個月不等；非中國出生第一優先和第五優先有名額，無需排期，第三優先倒退十一個多月。
親屬移民類：
第一優先(公民的成年未婚子女)前進三個多月；
第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)原地踏步；
第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)前進一個月；
第三優先(公民已婚子女)前進一個月；
第四優先(成年公民兄弟姊妹)前進一周多。
職業移民類：
中國出生第一優先前進兩個月，非中國出生有名額；
中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進一個月；非中國出生前進兩個月；
中國出生第三優先(一般類)原地踏步，非中國出生倒退十一個多月；
中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步，非中國出生前進三個多月；
中國出生第四優先(一般類)前進兩個月，非中國出生前進兩個月；
中國出生第四優先(宗教人士)前進兩個月；非中國出生前進兩個月；
中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生有名額；
中國出生第五優先EB-5區域中心原地踏步；非中國出生有名額。
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