我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳奕迅休克昏倒撞地 縫了30幾針 重慶6場巡演延期

你的iPhone能支援蘋果AI？ 分析師：逼用戶換新機

7月移民排期公布 非中國出生第3優先倒退11月

記者張文馨／華盛頓報導
2024年7月移民排期 資料來源／國務院 製表／記者張文馨
2024年7月移民排期 資料來源／國務院 製表／記者張文馨

國務院10日公布2024年7月移民排期，其中親屬移民項目部分推進，從一周到三個多月不等；職業移民中國出生部分前進一到兩個月不等；非中國出生第一優先和第五優先有名額，無需排期，第三優先倒退十一個多月。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)前進三個多月；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)原地踏步；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)前進一個月；

第三優先(公民已婚子女)前進一個月；

第四優先(成年公民兄弟姊妹)前進一周多。

職業移民類：

中國出生第一優先前進兩個月，非中國出生有名額；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進一個月；非中國出生前進兩個月；

中國出生第三優先(一般類)原地踏步，非中國出生倒退十一個多月；

中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步，非中國出生前進三個多月；

中國出生第四優先(一般類)前進兩個月，非中國出生前進兩個月；

中國出生第四優先(宗教人士)前進兩個月；非中國出生前進兩個月；

中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第五優先EB-5區域中心原地踏步；非中國出生有名額。

移民 國務院 勞工

上一則

美國提以哈停火協議 聯合國安理會通過 俄選擇棄權

下一則

4愛阿華州教師吉林遇襲被刺傷 渾身血跡倒地…2人進加護病房

延伸閱讀

拜登新政策有漏洞 無證客被捕登記後 又釋放入境

拜登新政策有漏洞 無證客被捕登記後 又釋放入境
賣淫、販毒、謀殺 委國最大黑幫滲入美國

賣淫、販毒、謀殺 委國最大黑幫滲入美國
拜登政府考慮保護美國公民無證配偶以鞏固基本盤

拜登政府考慮保護美國公民無證配偶以鞏固基本盤
拜登庇護禁令上路 美墨邊界被捕無證客減少

拜登庇護禁令上路 美墨邊界被捕無證客減少

熱門新聞

超微執行長蘇姿丰去年收入逾3000萬元，是五百大公司女性執行長的榜首。(歐新社)

女CEO增多 蘇姿丰身價3030萬 連5年榜首

2024-06-04 02:16
新冠疫情期間，佛奇是聯邦政府防疫指揮官，經常在白宮記者會上發布防疫指南。(美聯社)

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

2024-06-03 09:25
杭特‧拜登的前女友兼嫂嫂海莉(圖)6日出庭作證。(美聯社)

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

2024-06-06 14:38
微博上傳出吉林省吉林市一公園發生凶案，有外國人受傷。（微博截圖）

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

2024-06-10 19:27
Noa Argamani在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

2024-06-08 19:20
總統拜登。美聯社

保衛台灣？ 拜登：派不派兵差很大

2024-06-04 14:39

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚
美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和
章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠