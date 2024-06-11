90歲老兵酷暑下工作求溫飽 全球伸援…募款超過24萬

空軍退役老兵麥考米克頂著華氏90多度高溫，在紐奧良郊區一家公司外整理顧客留在停車場的購物車。(GoFundMe網站)

90歲空軍退役老兵麥考米克(Dillon McCormick)頂著華氏90多度氣溫，在路易斯安納州梅塔瑞(Metarie)一家溫尼迪西百貨(Winn-Dixie)分店外整理顧客留在停車場的購物車，只為了三餐得以溫飽。一名地方電視台前任主播得知麥考米克的境遇之後，在臉書 發文呼籲民眾伸出援手，募款目標3萬元很快達標甚至突破，遠自台灣、歐洲的網友也共襄盛舉，最後共募得24萬4471元。

今日美國報(USA Today)報導，曾任WWL-TV地方電視台主播的凱倫．史溫森(Karen Swensen)上周目睹難以置信的景象：一名年邁老人頂著炎熱天氣在停車場整理顧客留下的購物推車。她說，老人推著購物車看起來很吃力，看起來彷彿在走上坡，但地面其實是平地。

史溫森離開溫尼迪西百貨之後，當天稍晚再度到店裡，又看到同一位老人。詢問得知老人名叫麥考米克，是90歲的空軍退役老兵，在紐奧良大都會 區的溫尼迪西百貨工作已有23年。

史溫森詢問為什麼在大熱天底下工作，麥考米克回答：「要有飯吃。」

史溫森在臉書分享了麥考米克的故事，並GoFundMe網站發動募款。她在臉書發文寫道：「希望社群媒體能發揮力量。」

募款事由當中寫道，麥考米克每個月生活開銷與三餐花費大約需要2500元，但社安金只有1100元。史溫森說，原本募款目標金額是3萬元，發動募款隔天一早便獲得17萬元捐款，到了晚間更突破22萬元。

史溫森說，希望能讓麥考米克好好過上兩年的退休 生活。她說，麥考米克終於可以退休了，也可以把錢用來投資。

募款達到24萬4000元後，史溫森停止接受捐款。麥考米克得知募款狀況時說：「在我這歲數，可以算是奇蹟了。」