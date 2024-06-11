蘋果開發者大會攜手OpenAI 宣布在iOS 18引入全新AI

蘋果執行長庫克在今年度全球開發者大會上說，蘋果將把AI引入手機和其他行動裝置。(歐新社)

蘋果年度全球開發者大會(WWDC)10日登場，蘋果此次攜手OpenAI 推出人工智慧(AI)功能「Apple Intelligence」，提供個人化的生成式人工智慧(generative AI)內容，讓蘋果語音助理Siri等功能煥然一新。

華爾街日報報導，比起其他快速將生成式AI融入產品的競爭對手，蘋果在AI戰場上停滯不前，直到此次發表會才展現火力。

蘋果執行長庫克(Tim Cook)演講時表示：「我們認為Apple Intelligence將在那些融入我們生活的重要產品中，成為不可或缺的存在。」

蘋果公司在今年度開發者大會上宣布，蘋果將把AI引進手機和其他行動裝置。(歐新社)

蘋果已與OpenAI及其ChatGPT 合作，開發部分新的AI功能，包括回答更複雜的詢問或寫訊息。

在發表會影片中，蘋果透過Apple Intelligence展示眾人認為的AI聖杯語音助手，即利用充足的個別使用者資訊，有意義地協助使用者完成諸多任務，例如從跨應用程式的分析資料中提取使用者的個人訊息，協助用戶校對文本內容，取用特定家庭成員的照片，或評估非典型交通模式。

此外，使用者可創造圖像、客製化表情符號Genmogi，甚至將草圖變成精緻圖表。

OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)應邀出席WWDC，但在直播影片中並未發言，他事後表示，樂見有機會把ChatGPT整合到蘋果裝置當中。奧特曼在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」上寫道：「我覺得你真的會喜歡它。」

OpenAI執行長奧特曼10日出席蘋果全球開發者大會。(歐新社)

Apple Intelligence將在iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia中運作，更新版的Siri將能更妥善的理解和創建自然語言、處理上下文資料，採取跨應用程式行動。

蘋果表示，整合ChatGPT的功能將於今年秋季推出beta適用版本，初期僅支援英文，其他語言和功能訂明年上線。

隱私是Apple Intelligence的核心，蘋果的AI運算大多數在裝置上運算，而不是傳到雲端伺服器處理，而當需要雲端運算時，蘋果會用自家伺服器「Private Cloud Compute」來處理，確保傳輸資料決不會儲存在伺服器，蘋果在未來的訓練中，也不會儲存或取得這些數據。