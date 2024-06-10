華郵陷經營危機 總編輯突辭職 匆匆重整盼留讀者

位於華府鬧區的「華盛頓郵報」面臨讀者流失的經營危機。(美聯社)

經營危機重重的「華盛頓郵報」力求轉型，該報社證實創社首位女總編布茲比(Sally Buzbee)辭職後，宣布將新聞編輯部分為三個獨立部門，推出新穎社群服務和分級訂閱制，盼留住讀者。

華郵 2日宣布，布茲比已辭去總編輯職務，其職責將由「華爾街 日報」前總編輯莫瑞(Matt Murray)暫代至11月總統大選結束，之後由英國「每日電訊報」(The Telegraph)副總編輯溫內特(Robert Winnett)接手，負責政治、調查、產業、科技、運動與專題等「核心報導領域」。

布茲比曾任「美聯社」總編輯，2021年成為華郵創社近150年來首位女總編輯，她帶領華郵新聞編輯部挺過新冠肺炎疫情 ，拓展氣候、健康養生和廚藝等報導範疇，且獲得普立茲(Pulitzer)最佳國內報導獎。

華郵發行人兼執行長路易斯(William Lewis)和莫瑞3日會見華郵記者和編輯，宣布將把新聞編輯室拆成三個獨立部門，分別核心報導領域、社論，以及社群等新媒體部門；其中新媒體部門將以社群媒體、影片、人工智慧(AI)和社群平台的創新方式，提供有別與傳統的讀者服務。

莫瑞原本就計畫在11月大選期間暫代布茲比的職務，但最終的部門分拆計畫並未安排任何人統籌監督整個新聞編輯室；華郵報導，據傳布茲比不認同前述計畫而離職。

不久前退休的華郵記者法希(Paul Farhi)表示，「如此異動讓人措手不及，凸顯路易斯正努力化解危機，他才上任五個月，即大刀闊斧改造新聞部。」

華郵在前總統川普執政期間，隨著人們高度關注政治而蓬勃發展，如今則與多數新聞媒體一樣流失讀者；華郵網站2020年的每月獨立訪客達1億100萬人次，時至2023年底已降至5000萬人次。

華郵前專欄作家、哥倫比亞大學新聞學院(Columbia Journalism School)克雷格紐馬克新聞道德與安全中心(Craig Newmark Center for Journalism Ethics and Security)執行董事瑪格麗特‧蘇利文(Margaret Sullivan)說：「(華郵老闆)貝佐斯(Jeff Bezos)非常富裕，但億萬富翁不喜歡賠錢。」

路易斯3日坦白告訴職員，「我對管理階層更迭不感興趣，我對(報社)成長興致勃勃。當讀者不看你們寫的東西，我們就要果斷採取行動。」