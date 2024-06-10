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外送激增交通違規多 大城市整頓亂象

編譯徐薏茹／綜合報導
大都會外送行業勃興，有些外送員不守交通規則，市府已著取締違規外送員。圖為波士頓市的外送員在等候出發。(美聯社)
大都會外送行業勃興，有些外送員不守交通規則，市府已著取締違規外送員。圖為波士頓市的外送員在等候出發。(美聯社)

餐點外送的需求激增，外送人員也大幅增加，踏板車、機車、電動腳踏車等在車潮中進進出出，導致交通混亂。

波士頓、紐約和華府的官員已經開始制裁外送公司，包括發布警告信、盤查非法登記或非法駕駛的車輛，並派出特別街頭巡邏，監督限速，不僅美國，倫敦等其他英國城市也開始一系列的打擊行動。

外送公司承諾與城市官員合作，確保所有外送員都合法且安全地工作。

波士頓官員本周致函外送公司DoorDash、Grubhub和Uber，指出非法和危險駕駛的機車、機器腳踏車、電動滑板車等大幅增加，使司機、其他騎士和行人置於危險中。

信中還提到，一些司機駕駛未登記的車，違反交通法規，警告將懲處這些違法車輛，官方也要求外送公司解釋如何確保他們的外送員安全地工作。

麻州州警發現數十台違法登記或無照駕駛的機器腳踏車和機車；波士頓5日光是在一個社區就查獲14台非法機器腳踏車和機車。

紐約市當局今年迄今已經查獲1萬3000台機器腳踏車和機車。

華府當局5日推出「Operation Ride Right」計畫，以確保兩輪車駕駛人遵守法規，自計畫開始以來，當局已經逮捕五人，扣押17台機器腳踏車。

餐點外送服務在新冠疫情期間大幅成長，大多數外送員開車送餐，導致塞車情況加劇，促使外送員轉向機車等兩輪交通工具。

東北大學法律與社會學副教授羅賓森(Hilary Robinson)說，與幾年前開車的其他外送員相比，兩輪交通工具的駕駛人受到更嚴格的審查，因為他們更容易違反交通法。

波士頓 華府 麻州

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