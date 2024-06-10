華郵新發行人遭質疑 隱匿曾參與英王室竊聽醜聞

來自英國的路易斯今年1月接掌「華盛頓郵報」發行人，計畫整頓陷入經營危機的這家主流媒體。(美聯社)

華盛頓郵報前總編輯離職後，新任發行人路易斯(Will Lewis)面臨質疑，指他百般設法隱匿十年前他替報界大亨梅鐸 (Rupert Murdoch)工作時，曾參與英國電話竊聽醜聞，不管是在他的報紙還是別的新聞管道。

美聯社報導，華郵 宮廷劇上演已有一周，始於2日晚間總編輯布茲比(Sally Buzbee)突然辭職，但也提供好事者一窺英美新聞界手法差異的管道。美國總統大選 將近，爭議四起；華郵大戲也觸及美國媒體圈敏感的信任議題。

路易斯否認自己在英國、在華郵有任何舉止不當。他1月接掌華郵，想改造這家報社；華郵經營陷入赤字，而且自2020年來，本來領袖群倫的線上閱讀量減少達一半。路易斯目前還出任美聯社董事會副主席。

路易斯2日宣布重組計畫，內容並未談到布茲比，顯然她要不是被迫辭職，就是選擇不接受降級。布茲比以前曾任美聯社總編輯，領導華郵編輯部達三年，事前從未談論自己的去職。

紐約時報本周報導，路易斯5月與布茲比電話交談，說英國哈利王子電話遭竊聽訴訟案的發展，不值得占用華郵的篇幅。

那起案件範圍很廣，據說涉及梅鐸控有的英國報紙截聽名流及皇室的語音郵件。原告群在民事案件指控路易斯煞費苦心躲避麻煩，還用到摧毀證據這一招。路易斯否認有那麼做。

紐時報導，路易斯對布茲比說，刊那則報導就是判斷力出差錯，但還是出刊了。路易斯6日在華郵表示，不記得講過那句話。

在美國主流新聞業一般認為發行人如此介入新聞判斷，已踰越新聞倫理，尤其新聞還牽涉到他本人。

路易斯6日向華郵表示，自己知道運作規矩，該做什麼而什麼不該做、界線在哪兒，而他尊敬這一切。

國家廣播電台記者佛肯傅利克(David Folkenflik)6日稍後撰文說，路易斯接掌華郵之前，「頻繁熱切地」想以接受電台專訪，談他的計畫，來交換佛肯傅利克放棄他撰寫的報導，內容是他涉及電話竊聽案，但佛肯傅利克拒絕了，新聞在2023年12月20日播出。