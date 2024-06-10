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板球世界盃遭恐攻威脅 紐約加強維安

記者顏伶如／綜合報導
國際板球20強世界盃比賽中，巴基斯坦(右)輸給印度隊。(路透)
國際板球20強世界盃比賽中，巴基斯坦(右)輸給印度隊。(路透)

國際板球理事會(ICCT)舉辦的國際板球20強世界盃(T20 Cricket World Cup)，男子組印度隊與巴基斯坦隊交手之賽9日在紐約登場。由於恐怖團體「呼羅珊伊斯蘭國」(ISIS-K)揚言可能有所行動，紐約州納蘇郡(Nassau County)官員對有線電視新聞網(CNN)表示，研判恐攻消息確有可信度，已經加強安全戒備。

納蘇郡警長賴德(Patrick Ryder)先前表示，最早接到針對國際板球20強世界盃而來的恐攻威脅是在今年4月間，後來陸續收到更具體的細節。9日備受矚目的比賽在長島納蘇郡國際板球體育場(Nassau County International Cricket Stadium)舉行。CNN報導，根據網路流傳影片，恐怖分子揚言要以「孤狼」(lone wolves)形式的攻擊。

「國際板球20強世界盃」大賽在紐約登場，恐怖團體揚言有行動，官方加強安檢。 (美...
「國際板球20強世界盃」大賽在紐約登場，恐怖團體揚言有行動，官方加強安檢。 (美聯社)

賴德受訪時說，9日早晨官員接到更多有關恐攻的訊息，雖然內容並未明言是針對9日賽程，但訊息影響顯示有人站在體育館前。賴德說：「因此今天我們針對比賽加強維安，情報單位也正全力調查中，我們會做好萬全的準備。」

CNN報導，提高安全戒備的具體措施包括監控周邊圍牆、檢查車輛，員警還騎著馬展開巡邏，並且出動無人機。

賴德說，板球比賽會場將是這一天當中「納蘇郡裡最安全的地方」。

納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)先前表示，官員花了數月時間規畫比賽期間的的維安，並形容狀況猶如「打了類固醇的超級盃(the Super Bowl on steroids)」。郡政府官員的準備工作包括與聯邦政府對口機關協調安全事宜，國土安全部、聯邦調查局(FBI)等都包括在內。

9日這場比賽，巴基斯坦隊輸給宿敵印度隊。

國際板球20強世界盃比賽中，印度隊贏了宿敵巴基斯坦。(美聯社)
國際板球20強世界盃比賽中，印度隊贏了宿敵巴基斯坦。(美聯社)

世界盃 印度 長島

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