西班牙「小蠻牛」法網封王 阿爾卡拉斯奪大滿貫3冠

西班牙好手「小蠻牛」阿爾卡拉斯在法網男單稱霸，這是他生涯第三座大滿貫賽金盃。(歐新社)

西班牙新生代好手「小蠻牛」阿爾卡拉斯 (Carlos Alcaraz)9日在法國網球公開賽男單決賽，以6：3、2：6、5：7、6：1、6：2擊敗德國 名將澤瑞夫(Alexander Zverev)，奪下生涯首座法網 冠軍，這也是他生涯第三座大滿貫賽金盃。

影片來源：Roland-Garros

在法網男單四強賽打滿五盤才淘汰義大利新科球王辛納(Jannik Sinner)，阿爾卡拉斯9日在另一場五盤大戰力退東京奧運奪金的德國金童澤瑞夫，生涯第三座大滿貫賽金盃入袋，也延續他「闖進決賽就登頂」的完美紀錄。

兩位好手過去交手九次，澤瑞夫取得五勝四敗些微優勢，包括今年澳網的勝利，不過阿爾卡拉斯在兩人先前三次紅土球場對決拿下兩勝，兩勝都出現在馬德里名人賽；兩人在2022年法網八強賽對陣，是澤瑞夫帶走勝利。

西班牙好手「小蠻牛」阿爾卡拉斯在法網男單稱霸，這是他生涯第三座大滿貫賽金盃。(路透)

9日兩人再碰頭，首盤由阿爾卡拉斯以6：3拿下，但第二盤2：6澤瑞夫立即扳平局面，第三盤阿爾卡拉斯浪費5：2領先優勢，讓澤瑞夫連趕五局逆轉，先取得盤數2：1的「聽牌」優勢。

第四盤阿爾卡拉斯回神，連破澤瑞夫兩個發球局，取得局數4：0絕對領先，儘管第五局也遭對方破發，阿爾卡拉斯仍以6：1拿下，兩人打成2：2平局；決勝盤「小蠻牛」再度兩度破掉澤瑞夫的發球局，最終就以6：2奪下勝利局，仰躺在地迎接4小時又19分鐘馬拉松大戰勝利。

西班牙好手「小蠻牛」阿爾卡拉斯在法網男單稱霸，這是他生涯第三座大滿貫賽金盃。(歐新社)

21歲的阿爾卡拉斯是2022年美網及去年溫布頓網賽冠軍，9日再拿下法網金盃，成為史上第七位在硬地、草地和紅土大滿貫賽都有奪冠紀錄的球員，且締造最年輕紀錄。